Na Erin sa zrútil starý komín: Nemohla dva mesiace jesť ani hovoriť

Erin Field (24) odpočívala u svojho brata na dvore v hojdacej sieti, pripevnenej medzi stenou a stĺpom. Potom sa na ňu zrazu zrútil starý komín.

Mladá Bostončanka utrpela vážne zranenia krku a musela podstúpiť vyčerpávajúcu 9-hodinovú operáciu, pri ktorej jej do tela vložili kovovú tyč na stabilizáciu miechy. Ako informuje britský denník Metro, náraz jej taktiež natrhol tepnu, ktorá dodáva krv do hlavy, krku a ramien, preto jej museli implantovať stent, čo je výstuž z tentkých drôtikov.

Po úraze z júla 2017 musela mesiac stráviť na jednotke intenzívnej starostlivosti. Pre tracheotómiu nemohla ani rozprávať. Keďže nemohla jesť ani piť, dva mesiace ju kŕmili trubicou.

Aj napriek tejto nehode myslí pozitívne. Svoj životný príbeh zdieľa na Instagrame, aby ním inšpirovala ostatných. "Bolo to náročné. Prvý mesiac boli veľmi bolestivý a ťažký. Moje pravé rameno ma veľmi bolelo a bolo mi tak zle, že som ani nevedela viesť moje elektrické kreslo," hovorí.

"Mala som závraty a nevedela som sa ani posadiť. Až keď mi vybrali tracheostomickú kanylu a mohla som opäť jesť, tak som konečne videla nejaký pokrok a s radosťou som chodila na fyzio- a ergoterapie," dodáva. Zranenie miechy malo veľký vplyv na jej nezávislosť od ostatných. Keďže jej ruka funguje iba obmedzene, ťažko sa jej oblieka. Kvôli nedostatku sily sa nevedela ani posadiť.

Erin sa aj napriek tomu nevzdáva. Vie, že to mohlo byť aj horšie. "Hovorím si, že je to v poriadku zažívať aj zlé dni, pretože tie dobré mi to vynahradzujú. Každý deň som silnejšia, aj keď si to nie vždy všimnem. Naučila som sa myslieť pozitívne a nevzdávať sa. Nikdy neprestanem bojovať za svoju nezávislosť a jedného dňa možno aj budem môcť opäť kráčať bez pomoci."

Zranenie jej nezmenilo život, iba trošku upravilo jeho načasovanie. Erin chce byť stále právničkou so špecializáciou na práva zdravotne postihnutých ľudí. "Všetko je ťažšie, ale stále mám tie isté životné ciele. Je jedno, ako žijete, vždy narazíte na prekážky. Záleží len na tom, ako na tie prekážky zareagujete. Stretnete sa s chybami a neúspechmi, ale ak budete ťažko pracovať a veriť v seba, nič nezabráni vášmu úspechu, " dodáva na záver.