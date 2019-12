Opatrenia v Londýne: Po útoku preveria desiatky predčasne prepustených teroristov

Britské úrady preveria vyše 70 ľudí odsúdených za teroristické trestné činy, ktorí boli predčasne prepustení z väzenia. V reakcii na piatkový útok nožom v Londýne, pri ktorom zahynuli dvaja ľudia a ďalší traja utrpeli vážne zranenia, to v nedeľu oznámil britský premiér Boris Johnson.

Páchateľom útoku v okolí mosta London Bridge bol 28-ročný Usman Khan, ktorý si v minulosti odpykal väzenský trest za teroristickú trestnú činnosť a vlani v decembri ho predčasne prepustili. Policajti ho zastrelili bezprostredne po piatkovom útoku.

Britský premiér v tejto súvislosti už prisľúbil opatrenia, ktoré by znemožnili predčasné prepúšťanie osôb odsúdených za terorizmus.

"Ak niekoho odsúdia za vážny teroristický trestný čin, mal by si povinne odsedieť minimálne 14 rokov. A niektorých by nemali prepustiť nikdy," vyhlásil v nedeľu Johnson. Ak by sa postupovalo podľa tohto pravidla, k piatkovému útoku by nedošlo, zdôraznil.

Podľa Johnsona bolo v posledných rokoch predčasne prepustených z britských väzení okolo 74 osôb odsúdených za teroristickú trestnú činnosť. Úrady po piatkovom útoku podnikajú kroky na posilnenie ich monitorovania.

"Na takéto osoby náležite dozeráme, aby sme sa uistili, že nepredstavujú nijakú hrozbu. Za posledných 48 hodín sme podnikli mnohé opatrenia," povedal Johnson v rozhovore pre BBC. Ďalšie podrobnosti však neposkytol.

K útoku v Londýne došlo necelé dva týždne pred predčasnými parlamentnými voľbami v Británii, ktoré sa majú konať 12. decembra. Páchateľ útoku bol podľa správ britských médií monitorovaný za pomoci elektronického náramku.