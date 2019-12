František Kunzo, nekompromisný obranca a olympijský víťaz: V 191 zápasoch som dostal jedinú červenú kartu

Veľká sláva! Bývalý obranca československého futbalového tímu, František Kunzo (65) zo Spiša, sa preslávil tvrdou, no čistou hrou a povestnou kľučkou.

Výkonmi sa blysol aj na olympiáde v Moskve v roku 1980, odkiaľ výber priviezol zlatú medailu. Vo federálnej lige obliekal dresy B. Bystrice aj Lokomotívy Košice a do pamäti fanúšikov sa zapísal nekompromisnými zákrokmi, ktorými si vyslúžil prezývku „kosa“. Napriek tomu ho vylúčili len raz. Užíva si dôchodok, no ľudia na neho nezabudli a odhalili mu pamätnú tabuľu. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

S futbalom začal v Rudňanoch, v 17 rokoch bol v drese Spišskej Novej Vsi najmladším hráčom Slovenskej národnej ligy. „Hral som tvrdo, neuhol som v jedinom súboji. Ešte v bystrickom drese sme hrali na štadióne Bohemians Praha a ako kapitán som bol za rozhodcom, kde som mu povedal, že sa budem snažiť, lebo už mám dve žlté karty a za tretiu by som v dôležitom domácom zápase nenastúpil. Prvú žltú som dostal po nafilmovanom páde súpera, a o 10 minút druhú, a teda červenú kartu,“ smeje sa pri spomienke na jedinú červenú kartu, ktorú v 191 zápasoch najvyššej ligy dostal.

Pamätná tabuľa

Žije v Domaňovciach, no do susednej a rodnej obce Spišský Hrušov, kde mu odhalili pamätnú tabuľu na škole, to nemá ďaleko. Futbalista si užíva dôchodok a prezradil, že kariére obetoval všetok voľný čas. „Pyšný som na svoju kľučku, tzv. jasličky. Futbal mi však zobral súkromie, nemal som čas na rodinu, ale snažím sa to dnes vynahradiť aj manželke Alžbete (63),“ dodal Kunzo, ktorý má troch synov.

Zlato z Moskvy

Za najväčší úspech považuje medailu z letnej olympiády v Moskve. „Vo finále som nenastúpil, ale zo 6 zápasov som odohral štyri celé. V semifinále s Juhosláviou som z našej bránkovej čiary vykopol loptu a zabránil tak istému gólu. Myslím, že som patril k lepším na ihrisku,“ nezabudol na pamätný zápas Kunzo, ktorý si občas v Spišskej Novej Vsi zahrá so starými pánmi. „Mojím vzorom bol Eusébio, ktorého som považoval za najlepšieho hráča na svete. Z trénerov som si vždy vážil Odřicha Břízu, ktorý s nami v Dukle postúpil do najvyššej súťaže. Bol dobrý a ľudský,“ uzavrel Kunzo.

Bohatá kariéra s olympijským zlatom

Najlepšie roky prežil v Dukle Banská Bystrica (1973 - 1981). Domáce prvoligové pôsobenie ukončil v Lokomotíve Košice (1983 - 1985), v oboch kluboch prispel k triumfu v Slovenskom pohári. V najvyššej súťaži odohral 191 zápasov. V olympijskom mužstve Česko-Slovenska odohral 11 zápasov. Na Letných olympijských hrách 1980 v Moskve získal zlato a so Stanislavom Semanom boli jediní Slováci v tíme.

František Kunzo

* 17. september 1954, Spišský Hrušov

Pozícia: obranca

Kluby

1971 – 1972 Rudňany

1972 – 1973 - LB Spišská Nová Ves

1973 – 1981 - Dukla Banská Bystrica

1982 – LB Spišská Nová Ves

1983 – 1986 - Lokomotíva Košice

Úspechy

Olympijský víťaz 1980

Víťaz Slovenského pohára 1981, 1985