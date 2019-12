Roth pri preberaní ceny venovanej Potokárovej († 27): Záhadná reč s odkazom! Čo naznačil?

Čo tým chcel povedať?! Herec Robo Roth (47) prežíva najťažšie obdobie svojho života.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

V pondelok prišiel o svoju milovanú manželku, herečku Moniku Potokárovú († 27). Tá sa sama rozhodla odísť z tohto sveta, čím šokovala celú krajinu. Členka Činohry Slovenského národného divadla získala počas života uznávané ocenenie, ktoré si však už, bohužiaľ, nestihla prevziať. Namiesto nej to v piatok urobil jej manžel. Roth venoval svojej láske vyznanie do neba, no v jeho slovách zaznel aj jasný odkaz...

Obrovský žiaľ, prázdnota a smútok. Tieto pocity prežíva človek, keď príde o milovanú osobu. Rotha navždy opustila jeho manželka Monika, ktorá si siahla na život. Uznávaný herec našiel jej telo minulý pondelok v bratislavskom byte. A hoci ním lomcujú emócie, v piatok nabral silu a prišiel prevziať Cenu Nadácie Tatra banky do novej budovy Slovenského národného divadla. Talentovaná mladá herečka totiž získala ocenenie Mladý tvorca v kategórii Divadlo. „Ruské denníky sú dopísané. Monikine denníky sú dopísané. Monika Potokárová dala divadlu všetko, bohužiaľ, všetko. Som hrdý a bolo mi cťou, že som manželom Moniky Potokárovej. Poprosím vás o minútu ticha,“ povedal so slzami v očiach Robo. V tom momente sa všetci prítomní postavili. „Ďakujem vám,“ dodal Roth a odišiel z pódia.

Dusná atmosféra

O Monike bolo známe, že divadlo bolo pre ňu všetkým, pre umenie jednoducho žila. Zo slov Rotha - „Monika dala divadlu všetko, bohužiaľ, všetko.“ - cítiť silný odkaz. Čo tým myslel? Je za tým azda naozaj dusná atmosféra v SND? Po herečkinej tragickej smrti totiž vyplávalo na povrch jej trápenie kvôli situácii v divadle. V kultúrnom stánku sa vytvorili dva tábory. Všetko sa to udialo, keď odvolali vtedajšieho riaditeľa Činohry SND Michala Vajdičku.

Jedna skupina hájila jeho záujmy a iní boli zase na druhom brehu. Práve na ňom mala byť aj mladá umelkyňa. „Od septembra je situácia v divadle, veľmi diplomaticky povedané, toxická. Samotné povolanie vo svojej podstate nie je úplne najbezpečnejšie a najprirodzenejšie a možno by mohlo byť odkazom tejto tragickej udalosti aj to, aby sme slovám rešpekt a láska vrátili ich pôvodný obsah,“ uviedla nedávno so smútkom v hlase herečka Zuzana Fialová, ktorá mala ku kolegyni veľmi blízko.

Hovoria o tom

O tom, že situácia v SND je viac ako nepríjemná, sa už otvorene hovorí aj v divadelných kruhoch. „Bytostne sa jej dotýkala morálna kríza v Činohre SND na začiatku prebiehajúcej divadelnej sezóny. Patrila k tým, ktorí zastávali jasný názor, a nedokázala sa zmieriť s tým, že mať iný názor je v demokracii prakticky nemožné. Sužovala ju medziľudská atmosféra, najmä eskalovaná nenávisť, ktorá sa prejavovala aj u kolegov, ktorých si nesmierne vážila,“ znie v článku v českých Divadelných novinách venovanom Potokárovej, po ktorej zostalo po umeleckej, ale aj tej ľudskej stránke, nenahraditeľné miesto.

„Bola to práve ona, kto v danej situácii upozornil, že váha ,pravdy´ nestojí len na hlasoch niekoľkých hercov, ale aj početného technického personálu, bez ktorého by divadlo nebolo funkčné a ktorý do tej doby nikto nebral do úvahy. Napriek veku citlivo vnímala aj veci verejné,“ uzatvára autorka Ľubica Krénová.