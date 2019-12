Na Davida Beckhama sa spustila kritika: Čo to vyvádza s malou dcérou?!

História sa opakuje! David Beckham (44) pred rokom zverejnil fotku, na ktorej bozkáva dcéru Harper (8) na ústa.

Zniesla sa na neho obrovská vlna kritiky, pričom viacerí ho nazvali pedofilom. Bývalý futbalista si však z kritiky prudérnych fanúšikov nerobí ťažkú hlavu a zverejnil podobný záver.

David sa s manželkou Victoriou (45) netají, že chcú mať z ich jedinej dcéry profesionálnu krasokorčuliarku. „Učiteľka o nej povedala, že je prirodzený talent, takže celá rodina ju v jej koníčku podporuje,“ prezradil nemenovaný zdroj. Slávny ocko teda zobral svoju dcéru na ľad, aby ukázala, čo dokáže.

Nezabudli sa pri korčuľovaní aj odfotiť a David fotku zavesil na instagram. No bozkáva na nej Harper na ústa. Kým podľa niektorých je to úplne normálne, ďalší ho nazvali úchylákom. „Čím je tvoja dcéra staršia, tým čudnejšie je, že ju stále bozkávaš na ústa,“ píše sa v jednom z komentárov. „Otec by nikdy nemal bozkávať dcéru na ústa,“ píše sa v ďalšom.