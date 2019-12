Rómska účastníčka Talentu Anna Oláhová: Trpím kvôli rasizmu

Prežíva peklo! Anna Oláhová (35) v šou Česko Slovensko má talent svojím rapom o vlastnom živote dojala porotu aj divákov.

Pre svoj vzhľad a pôvod sa počas celého života stretáva s rasizmom a šikanou. Exkluzívne pre Nový Čas priznala, kto a čo je hlavným dôvodom, že sa naučila s narážkami na jej osobu a predsudkami Slovákov bojovať.

Anna Oláhová to nemala v živote jednoduché. V mladosti a neskôr aj v práci si pre svoj rómsky pôvod veľa vytrpela. Pohŕdanie zo strany ľudí a urážky, ktoré boli na dennom poriadku, v nej spočiatku vyvolávali pocity menejcennosti a obrovskú bolesť. Časom sa s tým však naučila žiť. Trápenie, ktoré sa naučila nevnímať, sa znovu naplno ozvalo v čase, keď dala svoju dcéru Máriu do škôlky.

„Ostatné deti plakali, že sa jej nechytia. Vraj je špinavá a chytením ruky ich zašpiní,“ zdôverila sa Novému Času Oláhová, ktorej sa tak symbolicky otvárali staré rany na duši.ťažko hľadala Anna slová, ktorá momentálne pracuje ako krupierka a v minulosti učila aj v základnej umeleckej škole.

,,Keď som raz išla do Nitry na pedagogické školenie, na recepcii hotela som sa spýtala pani, kde sa nachádza naša izba, keďže som tam bola ubytovaná. Recepčná na mňa začala okamžite kričať, že pre mňa žiadnu izbu nemá. Až keď som jej vysvetlila, že patrím k študentom, zmenila tón hlasu a začala sa mi ospravedlňovať,“ dodala Anna s tým, že aj napriek všetkým zlým skúsenostiam sa snaží ľudí pochopiť.

,,Nikdy v živote som nebola bez práce a aj napriek mnohým prekážkam žijeme celkom slušný život. Pre niečo na tomto svete som a nenechám sa ovplyvňovať nikým iným,“ hrdinsky vyhlásila Oláhová, ktorá sa s priateľom Michalom Kružom kvôli lepšiemu životu presťahovali zo Zvolena do Bratislavy.

„Len vďaka mojej rodine som človekom, akým som. Život je niekedy veľmi ťažký, no netreba skláňať hlavu. Neseparujme sa a dávajme sa dokopy, lebo to je pre nás to podstatné. Nezáleží na farbe či národnosti. Všetci sme si rovní,“ burcuje umelkyňa, ktorá si za svoje vystúpenie vypočula od poroty ČSMT slová chvály.