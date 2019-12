Michal David ukázal útroby svojej vily: Luxus, ktorý tak skoro neuvidíte

V nenápadnej časti Prahy, na samom okraji mesta, ktoré tu má čisto vidiecky ráz, našiel svoj vysnívaný domov český hitmaker a spevák Michal David (59).

Našiel možno nie je to správne slovo, on si ho vytvoril presne podľa svojich a manželkiných predstáv. A nám z neho ukázal tie najväčšie skvosty.

V pražskej časti Křeslice mal dom už aj predtým, pričom do nového sa presťahoval v roku 2010. „Sme tu veľmi spokojní, navrhli sme si ho podľa nášho gusta s manželkou,“ začal svoje rozprávanie.

„Samozrejme, architekti nám najskôr ukázali rôzne možnosti, ale my sme povedali nie. Nechceli sme, aby bol dom hypermoderný a architektonicky dokonalý, pre nás bolo dôležitejšie, aby sme tu mali to, čo máme radi. A aby sme sa tu cítili dobre. Vo finále sme mali šťastie na architekta, ktorý nás počúvol...“

Mix štýlov

Prehliadku sme začali v spoločenskej miestnosti, ktorá okamžite napovedala, aký bude zvyšok domu. „Toto je priestor, kde robíme rôzne spoločenské akcie a absolvujeme tu aj štedrovečerné večere... Ako vidíte, náš dom je kozmopolitný, pretože máme radi mnoho štýlov. Tu máme trochu Číny, trochu Talianska, trochu Španielska, trochu Thajska...“ pustil sa M. David do vysvetľovania, ukazujúc na suveníry či doplnky z rôznych kútov sveta.

Pánsky klub

Ďalšou miestnosťou, kam sme nazreli, bola obývačka alias knižnica. „Tu rád trávim voľný čas. Keď mám chvíľku, pustím si nejaké DVD alebo si prečítam knihu. Mám tu tiež rôzne spomienky. Napríklad fotografiu s pánom Hrušínským, s ktorým som spolupracoval na jednom albume. Mám tu fotky rodiny, vnuka,“ ukazuje na poličky. Ak má chuť na muziku, väčšinou si pustí džez alebo klasiku. „Džez je na odpočinok najprijateľnejší.... Práve v tejto miestnosti cítim veľký pokoj, pohodu - dokážem si tu odpočinúť,“ vysvetlil nám hitmaker, ktorý má na odpočívanie aj ďalšiu miestnosť hodnú závisti... „Toto je môj pánsky klub,“ ukázal rukou na priestor zo všetkého najviac sa podobajúci na bar.

„Tu trávime väčšinu času s kamarátmi, najmä v zime. Môžeme si zahrať na piane, mám tu bar, zbierku svojich koňakov, ktorú rozširujem už desať rokov. Dajú sa tu fajčiť cigary, je tu špeciálne odvzdušnenie.“ Nečudo, že priatelia vraj zvyknú zotrvať do skorých ranných hodín a nechce sa im domov...

Domáci wellness

A keby bol niekto z hostí nebodaj unavený, hneď za najbližšími dverami sa nachádza ďalšia relaxačná zóna - domáci wellness. „Hostia si tu môžu užiť vírivku, saunu, je tu fitko, masážne kreslo...“ vymenúva pán domáci. Prirodzene, ak je práve krajšia časť roka, spoločnosť sa radšej zdržuje na krytej terase či pri vonkajšom bazéne. „Na terase máme kuchynku s grilom. V lete veľa grilujem. Aj tam sa môžu fajčiť cigary, mám tam dokonca humidor a hneď vedľa ionizátor, ktorý eliminuje pachy.“

Zážitkové varenie Otvoriť galériu Michal David ukázal útroby svojej vily: Luxus, ktorý tak skoro neuvidíte Zdroj: Branislav Račko

A aby ste vedeli, že byť hosťami Michala Davida je skutočne výnimočný pôžitok, treba sa ísť ešte pozrieť do kuchyne... Náš hostiteľ je totiž vášnivý kuchár a pre priateľov rád varí. „Kamaráti mi často volajú, že by radi prišli a aby som im uvaril osobne. Ak varím, záleží na tom, pre koho a akú má rád kuchyňu. Varím všetko, thajskú, čínsku, taliansku, ale aj českú kuchyňu...“ vysvetlil nám s tým, že priestory kuchyne si navrhol sám, pričom variť dokáže doslova pred očami svojich hostí, ktorí sedia za stolom a on pred nimi pripravuje pokrmy, ako to býva vo vyberaných reštauráciách. „Všetkým sa to veľmi páči,“ usmial sa spokojne.

Vnukovo kráľovstvo

Pri prehliadke domu sme nevynechali ani priestor určený spevákovmu vnukovi Sebastiánovi. Mladý muž, aktuálne tretiak na základnej škole, tu má vlastnú izbu kompletne zariadenú vo futbalovom štýle, svoju herňu, kde okrem playstation opäť prevládajú športové rekvizity, a aj vlastnú kúpeľňu s rohožkou FC Barcelona. „Je to fanúšik loptových hier,“ smeje sa M. David, ktorý drobcovi dal zarámovať vysvedčenia a zavesil mu ich na stenu. „Prvé dva ročníky absolvoval s jednotkami, dúfam, že to tak pôjde ďalej. Takto som sa ho málinko snažil motivovať.“

Nová pracovňa Otvoriť galériu Hneď vedľa domu sa nachádza menšia stavba, kde má štúdio. Zdroj: Branislav Račko

Nazreli sme aj do pracovne, ktorú vraj najviac využíva Michalova manželka Marcela. Tá doslova pred pár dňami prešla kompletnou premenou. Pracovňa, nie manželka... Tajnou, keďže spevák chcel takto svoju polovičku prekvapiť na 35. výročie ich vzťahu. „Boli sme nedávno v Londýne, mal som tam koncert a náš majordómus to musel všetko vyriešiť, vyhodiť starú pracovňu a priniesť sem novú. Objednal som ju z Ameriky, a než dorazila, trvalo to pol roka,“ vysvetlil nám. Pracovňa slúži zároveň ako priestor pre trofeje domácej panej, ktorá bola kedysi úspešnou tenistkou. „Tu trávi väčšinu času, lebo mi robí agendu, účtovníctvo. Je tu aj 5-6 hodín denne, preto som jej to chcel po tých rokoch vylepšiť.“

Americké dvere

Mimochodom, nielen nábytok do pracovne pochádza v tejto domácnosti zo zámoria. Cez oceán sem bolo treba preniesť aj všetky interiérové dvere. „Návštevy nám ich obdivujú. Sú to americké kazetové dvere, ktoré sa nám sem hodili. Videl som ich na internete a povedal som si, že tu musia byť,“ usmieva sa spokojne hitmaker, ktorý nás na záver, samozrejme, pozval aj do svojho domáceho štúdia nachádzajúceho sa v menšom domčeku pri vile. „Tak, toto je moja trucovňa,“ zažartuje.

Na stenách sú vystavené jeho zlaté platne, vstup do nahrávacej miestnosti stráži Tutanchamón ako odkaz na úspešný muzikál Kleopatra a nechýba ani réžia, v ktorej sa nachádza hlavný pracovný nástroj M. Davida - klavír. „Tu trávim väčšinu času, komponujem piesne do muzikálov a pre svojich kolegov. Keď píšem nový muzikál, tak tu som aj desať mesiacov v kuse,“ dodá s tým, že manželka má vždy vstup povolený, ale keď mu pretrhne niť rozpísanej piesne, nie je práve nadšený.