Svoju bývalú frajerku († 32) pozval na narodeninového džointa: Beštiálne ju zavraždil

Mala oslavovať svoje 33. narodeniny. Namiesto toho ju jej bývalý frajer zavraždil kladivom a nechal ju ležať v záhrade s odhalenou polovicou mozgu.

Amatérsku boxeristku Sandru Zmijan († 32) našli mŕtvu v záhrade jej bývalého frajera Wojciecha Tadewicza, uvádza portál The Sun. Ohavná vražda sa stala v anglickom meste Hayes v septembri minulého roka.

Matka dvoch detí Sandra zomrela až hodinu po tom, ako ju Wojciech v záchvate „žiarlivosti a hnevu bez zábran“ zasiahol do hlavy kladivom. Na súde odznelo, že Wojciecha opustila kvôli tomu, že odmietol znížiť dávky liekov na zvýšenie kondície. Mala pocit, že ho to viedlo k paranoidným predstavám.

Wojciech na súde uviedol, že Sandra mu „klamala a predvádzala sa“ pár dní predtým, ako ju zavraždil. Trval na tom, že ich vzťah bol „toxický“ a že práve on Sandru opustil. Súdu sa však dostala správa od Sandry, kde sa písalo: „Prosím, buďme priatelia. Priateľstvo je to maximum, čo ti viem ponúknuť“.

Wojciech sa tiež zmienil, že Sandru nikdy naozaj neľúbil. Deň pred jej 33. narodeninami ju pozval na „narodeninového džointa“. Tam ho však pohltil hnev a podľa prokurátorov ju napadol a nechal ju ležať na záhrade s odhaleným mozgom. Wojciech trvá na tom, že v tom čase trpel duševnou poruchou, ktorá mu neumožňuje spomenúť si na to, čo sa v osudnú noc stalo.

„Bola realita to, že ste chceli nadviazať vzťah so Sandrou?“ opýtal sa ho na súde Duncan Atkinson, ktorý zastupoval žalobcu. „Nie, bola to ona, ktorá ma požiadala, aby som sa k nej vrátil a ja som to odmietol urobiť.,“ odpovedal na svoju obranu Wojciech.

Na otázku, či Sandru miloval odpovedal, že spočiatku by to nenazval láskou, pretože bola jeho prvou partnerkou. Neskôr pripustil, že kvôli steroidom bol paranoidný a prestal užívať drogy, pretože sa s tým už „nedokázal vyrovnať“. „Nezabil som ju a bez ohľadu na dôvod, nikdy by som nezabil ľudskú bytosť,“ obhajoval sa Wojciech na súde.

„Nepamätám si, čo sa stalo, ale Sandre by som nikdy neublížil,“ popiera obvinenia z vraždy Wojciech z anglického mesta Hayes. Súdne konanie ešte stále trvá a Wojciech čaká na rozsudok.