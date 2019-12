Tatar je pri streleckej chuti: Ani jeho góly však Montrealu nestačili

Ani dva góly slovenského útočníka Tomáša Tatara nestačili hokejistom Montrealu na víťazstvo nad hráčmi Philadelphie.

Sobotňajší zápas NHL v montrealskej aréne Bell Centre sa skončil triumfom hostí 4:3 po predĺžení. Víťazstva sa dočkal ďalší slovenský útočník Richard Pánik. Jeho Washington dominoval v Detroite 5:2. Obranca Erik Černák sa vrátil do zostavy Tampy Bay po dvojzápasovom treste za faul lakťom na Rasmusa Dahlina. Nebol to však víťazný návrat. Tampa Bay doma prehrala s Carolinou 2:3.

Tatar odohral 15:01 min so štyrmi strelami, jednou zablokovanou strelou a jedným dvojminútovým trestom. Najmä však zaznamenal prvý dvojgólový zápas sezóny a na konte má už 9 gólov a 15 asistencií. Najprv v 29. min doklepol do bránky puk odrazený po strele obrancu Sheu Webera, svoj tím vtedy poslal do vedenia 2:1. Najproduktívnejší Slovák v NHL a zároveň líder produktivity Montrealu sa druhýkrát zaskvel v 44. min, keď v presilovej hre strelou švihom vyrovnal na 3:3 a poslal zápas do predĺženia. Druhý bod však hráči Canadiens nepridali, 31 sekúnd pred koncom nadstavenej päťminútovky Ivan Provorov rozhodol o štvrtom triumfe Flyers v sérii. Ruský obranca má iba 22 rokov, ale už tretíkrát v tejto sezóne a siedmykrát v kariére rozhodol zápas, čo je rekordný zápis v tíme Flyers u hráčov do 22 rokov.

"Myslím si, že sme ukázali charakter počas 60 minút. Boli sme šťastní z toho, ako sme hrali. O to viac bolí, že sa to v predĺžení nevyvinulo v náš prospech," uviedol Tomáš Tatar na webe NHL. Montreal natiahol sériu bez víťazstva už na sedem zápasov. A to aj napriek tomu, že Philadelphiu prevýšil v strelách na bránku 42:29. ""Pomáhali sme si, zlepšili sme rozohrávku a zakladanie útokov. O to viac nás mrzí moment, ktorý rozhodol v predĺžení," doplnil Tatar pre zámorské médiá. "V tomto zápase sme si zaslúžili viac. Tú jednu strelu v predĺžení som mal zvládnuť. Hráči predo mnou odviedli výbornú prácu," zhodnotil brankár Montrealu Keith Kinkaid.

V súboji posledného s prvým Washington v Detroite obhájil pozíciu lídra NHL. A to najmä vďaka štyrom bodom svojho kapitána Alexandra Ovečkina. Ruský snajper si pripísal 24. hetrik kariéry a pridal aj jednu asistenciu. Dva z troch gólov strelil 34-ročný z Moskvy do prázdnej bránky, ale po zápase povedal, že to nie je podstatné. "Hetrik je hetrik a nezáleží na tom, ako ho dosiahnete," utrúsil Ovečkin, ktorý sa v historickom poradí v počte hetrikov dostal na 10. miesto pred Fína Jariho Kurriho.

Zároveň sa posunul na hranicu 20 gólov nielen v tejto sezóne, ale vo všetkých 15 súťažných ročníkoch, ktoré absolvoval od začiatku svojho pôsobenia v NHL. Podarilo sa mu to ako piatemu hráčovi histórie po Marcelovi Dionnem, Mikovi Gartnerovi, Jaromírovi Jágrovi a Matsovi Sundinovi. "Dostal možnosť byť na ľade, keď sme potrebovali poistiť naše víťazstvo. Zvyčajne je to tak, že ak vycíti príležitosť streliť gól, vie čo má urobiť," povedal o Ovečkinovi tréner Washingtonu Todd Reirden. Slovák Pánik odohral v drese Capitals 10:32 min s bilanciou 3 strely, 1 "hit".

Carolina viedla na ľade Tampy Bay už po prvej tretine 3:0 a napokon dotiahla zápas do víťazného konca 3:2. Domáci prestrieľali hostí v pokusoch na bránku 38:24, kapitán Steven Stamkos mal sám osem striel, ale Jamesa Reimera neprekonal. Dvakrát ho ohrozil aj slovenský obranca Černák, ktorý odohral niečo vyše 14 minút. Gólman Caroliny si pripísal 36 zákrokov a stal sa prvou hviezdou zápasu. "Je skvelé byť odmenený za jednu dobrú tretinu. Každý z hráčov prispel svojím dielom k víťazstvu, ale rozdielový bol náš brankár," zhodnotil tréner Caroliny Rod Brind´Amour. "Mal som niekoľko prvotriednych šancí na to, ale ja som vôbec nedal gól. Musím si to prebrať sám so sebou," zamyslel sa útočník Tampy Bay Stamkos.

Colorado v rozpätí dvoch dní strelilo Chicagu 12 gólov. Po piatkovom triumfe na ľade súpera 5:2 prišlo sobotňajších 7:3 už v Pepsi Centre, domovskom stánku Avalanche v Denveri. Výrazný podiel na druhom víťazstve majú najmä dvaja štvorbodoví hráči Joonas Donskoi (2+2) a Mikko Rantanen (1+3). Fínsky útočník sa na ľade objavil po 16-zápasovej absencii spôsobenej zranením v dolnej časti tela a na 4 body mu stačili dve tretiny. Do tej záverečnej už nenastúpil, celý tím za stavu 7:2 ubral nohu z plynu. Ďalší útočník Colorada Nathan MacKinnon sa blysol tromi bodmi a celkovo 25 bodmi za mesiac november (10+15) utvoril klubový rekord. Prekonal sám seba z uplynulej sezóny, resp. Švéda Petera Forsberga z ročníka 1995/1996. Obaja vtedy zaznamenali v novembri po 23 bodov. Malý dôvod na radosť mal aj útočník Chicaga Patrick Kane, ktorý gólom v presilovke predĺžil bodovú sériu na 15 zápasov. Je najdlhšia v tejto sezóne v NHL a počas nej dosiahol 11 gólov a 13 asistencií.

Sobotňajšie 13-zápasové dianie v NHL prinieslo aj tri shutouty. Alexandar Georgiev predviedol 33 úspešných zákrokov pri víťazstve New Yorku Rangers na ľade New Jersey 4:0. Bulharský rodák zaznamenal tretí zápas s čistým kontom v kariére. Vďaka švédskym útočníkom Mikovi Zibanejadovi a Jesperovi Fastovi Rangers strelili až dva góly v oslabení. Ďalšie dva shutouty vychytali Chris Driedger pri triumfe Floridy nad Nashvillom (3:0) a Semion Varlamov pri víťazstve New Yorku Islanders nad Columbusom (2:0).

Husársky kúsok sa podaril najmä Driedgerovi. Vďaka 27 zákrokom si udržal čisté konto vo svojom iba štvrtom zápase NHL v kariére, ale zároveň prvom, v ktorom bol súčasťou úvodnej zostavy svojho tímu. "Nemám slová. Trvalo to veľmi dlho. Keď mi oznámili, že pôjdem na ľad hneď na začiatku zápasu, bol som poriadne nervózny. Po prvom vhadzovaní to zo mňa spadlo. Naša obrana predviedla úžasný výkon, veľmi mi to uľahčili. Bola to veľká zábava," uviedol 25-ročný rodák z Winnipegu Driedger na webe NHL.

Výsledkové sumáre NHL - sobota:

Montreal - Philadelphia 3:4 po predĺžení (1:0, 1:2, 1:1 - 0:1)

Tomáš Tatar (Montreal) odohral 15:01 min, 2 góly, 4 strely, 1 zablokovaná strela, 2 trestné minúty, 1 mínusový bod

Detroit - Washington 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

Richard Pánik (Washington) odohral 10:32 min, 3 strely, 1 "hit"

Tampa Bay - Carolina 2:3 (0:3, 0:0, 2:0)

Erik Černák (Tampa Bay) odohral 14:03 min, 2 strely

New Jersey - New York Rangers 0:4 (0:1, 0:0, 0:3) Calgary - Ottawa 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) Toronto - Buffalo 2:1 po predĺžení (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

Florida - Nashville 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

New York Islanders - Columbus 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Arizona - San Jose 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)

St. Louis - Pittsburgh 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Edmonton - Vancouver 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)