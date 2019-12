Malý David († 9) zomrel pri vyháňaní diabla: Pred smrťou si musel prejsť hrozným utrpením

Iba deväťročné dieťa zomrelo po tom, ako ho bičovali členovia náboženskej sekty, vrátane jeho vlastného otca. Chceli z neho vyhnať diabla.

Ruský chlapec David K. mal v ústach kus látky, aby nebolo počuť jeho výkriky počas exorcizmu, informuje Daily Mirror. Jeho otec pomáhal ostatným členom sekty bičovať bezbranné dieťa, zatiaľ čo jeho matka ho pridržiavala pri zemi. Po tom, čo zomrel, sa členovia sekty Následovníkov Ježiša Krista dva dni modlili pri mŕtvom tele a snažili sa ho vzkriesiť.

Keď sa im to nepodarilo, pochovali jeho telo v lese pri jazere v juhozápadnej časti Jekaterinburgu, na východ od pohoria Ural. Mŕtvolu dieťaťa našla polícia vďaka telefonátu od chlapcovej tety.

Obaja rodičia sú spolu s ďalšími členmi sekty podozriví z vraždy. Forenzní odborníci tvrdia, že chlapec zomrel na udusenie. Na jeho tele boli viditeľné stopy po bičovaní.

Otec a vodkyňa sekty Zemfira Gainullina boli zadržaní v Rusku. Matka dieťaťa bola nájdená v Bielorusku, Rusko sa snaží o jej vydanie. Gainullina krátko pred zadržaním napísala: "Mnohokrát sme boli prenasledovaní v mene Ježiša Krista, no nikto nás nemôže za nič súdiť, lebo my sme neurobili nič zlé. Nikto nám nemôže zakazovať žiť tak, ako chce náš pán Ježiš Kristus."

Expert na náboženské kulty v Rusku, Alexander Neevev tvrdí: "V tejto sekte veria tomu, že hriešnosť by mala byť z detí vybičovaná. Je to potrebné, vyhnať z neho diabla. Keď dieťa trestajú, neberú ohľad na to, či trpí, lebo v pekle bude trpieť oveľa viac. Samozrejme, osoby, ktoré veria takýmto nezmyslom si neuvedomujú, že dieťaťu by sa nemalo ubližovať."