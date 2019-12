Neúspešný pokus Mečiara o návrat do politiky: Koniec kandidatúry pre hádky

Mal to byť veľkolepý návrat a namiesto toho je to len veľké fiasko. Viacnásobný slovenský premiér Vladimír Mečiar (77) ohlásil nedávno po rokoch v ústraní návrat do veľkej politiky. Ostalo však len pri slovách. Prekvapivý zvrat totiž nastal len krátko pred odovzdaním kandidačných listín.

Expremiér a bývalý predseda Hnutia za demokratické Slovensko Vladimír Mečiar (77), ktorý má na krku množstvo škandálov z minulosti, nebude nakoniec kandidovať v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Svoju ambíciu vrátiť sa z politického dôchodku do aktívnej politiky pritom vyslúžilý harcovník ohlásil len koncom októbra. Na sneme strany Slovenská liga vtedy zvolilo Mečiara za nového predsedu takmer 150 delegátov, ktorí nadšene tlieskali aj počas jeho úvodnej reči. Teraz je už všetko inak a nečakaný krok potvrdil aj štatutár strany Slovenská liga a Mečiarov bývalý dlhoročný spolupracovník v Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS) Tibor Cabaj. „Rozhodnutie padlo dnes doobeda. Definitívne sa rozhodol, že nebude kandidovať,“ povedal Cabaj v piatok krátko predtým, ako mala Slovenská liga odovzdať návrh kandidátnej listiny. Zvrat na poslednú chvíľu: Mečiar nakoniec vo voľbách kandidovať nebude, nezhody v strane! Podľa portálu webnoviny.sk sa Mečiar rozhodol v poslednej chvíli a oznámil, že kandidovať nebude. Malo sa tak stať pre hádky s členmi Slovenskej ligy, s ktorými sa Mečiar nedohodol na spôsobe kandidatúry vo voľbách. Rozhodnutie viacnásobného premiéra Mečiara pravdepodobne spôsobí, že strana do volieb nepôjde vôbec. Viacerí jej členovia z celého Slovenska sa po takomto vývoji udalostí mali rozhodnúť Ligu opustiť.