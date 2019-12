Prvé slová Roba Rotha po smrti Moniky Potokárovej († 27): Posledné vyznanie manželke!

Reč plná bolesti a lásky! Talentovaná mladá herečka Monika Potokárová († 27) prišla o život vlastným rozhodnutím. Členka Činohry Slovenského národného divadla získala počas života množstvo uznaní a ocenení, no to posledné si už prevziať nestihla.

Nadácia Tatra banky jej totiž v piatkový večer udelila cenu Mladý tvorca. Na pódiu sa objavil jej milovaný manžel Robo Roth (47), ktorý prehovoril prvýkrát od smrti svojej lásky...

Záver galavečera patril práve Monike Potokárovej († 27). Keď totiž moderátorka programu Adela Vinczeová uviedla posledné ocenenie Mladý tvorca v kategórii Divadlo a vyslovila herečkino meno, v sále zavládlo úplné ticho. Herečka si toto uznanie od poroty už nestihla prevziať. Za svoju lásku prišiel poďakovať jej manžel Robo Roth, ktorý jej bol vždy oporou. Práve on našiel v pondelok jej nehybné telo v bratislavskom byte. „Ruské denníky sú dopísané. Monikine denníky sú dopísané. Monika Potokárová dala divadlu všetko, bohužiaľ, všetko. Som hrdý a bolo mi cťou, že som manželom Moniky Potokárovej. Poprosím vás o minútu ticha,“ povedal smutným hlasom a so slzami v očiach uznávaný herec.

Hoci prežíva neopísateľný smútok a bolesť, venoval verejne svojej láske krásne slová do neba. Všetci prítomní sa v tom momente postavili. „Ďakujem vám,“ dodal Roth a odišiel. Po chvíli predstúpila Adela a v očiach sa jej leskli slzy. Uviedla dokrútku, ktorá bola s Monikou nakrútená v predstihu pre tento večer. „V živote mi pomohli všetci tí, ktorí ma podporovali, a hlavne tí, čo ma nepodporovali,“ povedala na konci videa mladá umelkyňa.

Monika pôsobila v Slovenskom národnom divadle, kde bola skutočným skvostom. Účinkovala až v dvanástich predstaveniach a mnohí kritici hovorili o jej talente ako o tom, ktorý sa tak často nerodí. Za múrmi divadla však už dlhšiu dobu panovala dusná atmosféra. To potvrdila aj herečka Zuzana Fialová, ktorá mala Moniku veľmi rada. „Od septembra je situácia v divadle, veľmi diplomaticky povedané, toxická. Samotné povolanie vo svojej podstate nie je úplne najbezpečnejšie a najprirodzenejšie a možno by mohlo byť odkazom tejto tragickej udalosti aj to, aby sme slovám rešpekt a láska vrátili ich pôvodný obsah,“ povedala nedávno Novému Času Fialová.

Trápilo ju to

Zlá situácia v divadle mala mladú herečku veľmi trápiť. K veľkým problémom malo dôjsť v momente, keď odvolali vtedajšieho riaditeľa Činohry SND Michala Vajdičku. V divadle sa vytvorili dva tábory. Kým jedni bojovali za riaditeľa, iní boli na druhej strane „barikády“. Práve mladá herečka mala byť na tej druhej. „Nepatrila k rebelantom, no veľmi ju trápilo, aké vzťahy odrazu zavládli medzi jej kolegami, ktorí mali odlišné názory,“ uviedol náš zdroj.

Žila pre divadlo

V SND tak panovala nie príliš dobrá nálada nielen medzi vedením, ale aj medzi samotnými hercami. Monika totiž patrila medzi tých umelcov, ktorí skutočne zasvätili, v jej prípade krátky, ale o to intezívnejší život kultúrnemu stánku. Pre divadlo jednoducho žila. Ani v najťažších chvíľach nemala výhovorky a s hrdosťou stvárňovala všetky postavy. Po mimoriadne talentovanej umelkyni zostane v umeleckom, ale aj v reálnom živote nenahraditeľné miesto...

Bozk do neba

Monika Potokárová chýba najmä rodine, priateľom a kolegom. Počas galavečera získal ocenenie aj herec Alexander Bárta, ktorý venoval slová aj Monike. „Ďakujem všetkým mojim kolegom v našom súbore. A keď hovorím všetkým, tak myslím naozaj všetkým,“ povedal herec, pozrel sa do neba a poslal kolegyni bozk.