Vlhová to má Killingtone parádne rozbehnuté: Bude to boj, odkazuje

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (24) skončila v prvom kole obrovského slalomu v americkom Killingtone na druhom mieste, keď ju predbehla len Talianka Marta Bassinová. Slovenka tak má skvelú východiskovú pozíciu pred druhým kolom.

"Prekvapilo ma to, ale Marta je veľmi rýchla. Dobrý pocit som mala od polovice trate, vrch som nešla dobre, cítila som, že som nechytila rytmus. Pre mňa je veľmi ťažké, keď štartujeme do roviny. Trošku som sa tam hľadala, strmú časť som išla dobre. Rozstupy sú veľmi malé, takže všetko je otvorené a bude to boj. Trať je veľmi krátka, je to taký šprint, takže zvíťaziť môže hocikto,"