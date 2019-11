Tragédia pri Bernolákove: Dodávka narazila do odstaveného auta, vodič († 54) na mieste zomrel

Pri dopravnej nehode medzi Bernolákovom a Veľkým Bielom zomrel 54-ročný muž.

Stať sa tak malo v sobotu na poludnie, keď do odstavenej Škody Felicia narazila dodávka Fiat Ducato. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. Potvrdila to hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. "Muž pri dopravnej nehode utrpel zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom. Lekár musel konštatovať smrť," uviedla Krčová.

Do odstavenej Felicie, ktorá zasahovala do pravého jazdného pruhu,. Zrážkou utrpel 54-ročný vodič zranenia, ktorým na mieste podľahol. Presné okolnosti polícia vyšetruje.

Pôvodné informácie od Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave hovorili o jednej zranenej osobe.