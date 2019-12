Dane a odvody sú veci, ktoré sa nechce platiť na Slovensku asi nikomu. Mnohí podnikavci si tak spravili živnosť, či založili s.r.o. a namiesto zamestnaneckého pomeru si svoju prácu fakturujú. Väčšina živnostníkov a podnikateľov si však na Slovensku odvádza do Sociálnej poisťovne len minimálne odvody. Ak aj vy podnikáte a „optimalizujete“, platíte len minimálne odvody, mali by ste sa zamyslieť na tým, z čoho budete neskôr žiť. Dôchodok od štátu to totiž nebude.