Blondínka prežíva každý deň peklo: Aj najmenší dúšok vody jej spôsobuje ukrutnú bolesť

Mladá žena trpí zriedkavým dedičným ochorením, kvôli ktorému je odkázaná na žalúdočnú trubicu. Je k nej pripojená 22 hodín denne a už nikdy nebude schopná jesť.

Jemma Levy (30) z Londýna pociťovala príznaky 17 rokov a až po tak dlhom čase si vypočula hrozivú diagnózu Ehler-Danlosov syndróm, uvádza portál Daily Mail. Podľa jej názoru práve čakanie na diagnózu spôsobilo to, že je jej stav tak vážny. Jej tráviaci systém je nefunkčný a nevoľnosť pociťuje niekoľkokrát za deň a to aj v prípade, že neprijme žiadnu stravu.

V súčasnosti neexistuje žiadna liečba a 30-ročná Jemma je po zvyšok života odkázaná na žalúdočnú trubicu. Spolu s manželom Alexom (31) boli donútení vzdať sa práce v oblasti financií, snov o založení si spoločnej rodiny a Alex sa stal jej opatrovateľom.

„Za posledných 18 mesiacov sa môj život zmenil na nepoznanie. Celý môj tráviaci systém je paralyzovaný. Nefunguje. Život trávim v nemocniciach, na operáciách, u lekárov a ležím na sedačke. 22 hodín som pripútaná na kvapkajúci prístroj, ktorý ma kŕmi. Neustále zvraciam, a to aj v prípade, že mám žalúdok prázdny a všetko musí prejsť žalúdočnou trubicou,“ opisuje svoj zdravotný stav Jemma.

Blondínka tvrdí, že príznaky spozorovala, keď mala 12 rokov. Jej žalúdok sa nedokázal správne vyprázdniť. Mala problémy s ramenami a chrbticou, pretože mala nestabilné kĺby a tie sa jej „vykĺzavali“ zo svojho miesta.

Po rokoch fyzioterapie a chirurgických zákrokov jej diagnostikovali poruchu spojivového tkaniva kĺbov. Až do roku 2018 to však nikto nespájal s jej žalúdočnými problémami. „Gastroenterológ sa pozrel na všetky moje zdravotné problémy, dotkol sa mi veľmi pružnej pokožky a povedal, že mám pravdepodobne Ehler-Danlosov syndróm. Diagnózu neskôr potvrdil aj odborný konzultant,“ hovorí Jemma.

Jemma obviňuje lekárov a myslí si, že keby jej diagnostikovali zákerný syndróm už v 12-tich rokoch, jej stav by nebol tak vážny. „Keď sa mi dostala pomoc, môj tráviaci systém bol už tak paralyzovaný, že nebola žiadna možnosť liečby a ani operácie. Keby som to vedela skôr, mohla som niečo robiť,“ ľutuje Jemma. „Úsmev na mojej tvári neznamená, že nemám bolesti. Znamená to len, že chcem predstierať, že som Jemma a nie „chorá Jemma“. Môj úsmev je maska, ktorá ukazuje svetu, že som to stále ja,“ tvrdí sympatická blondínka.

Jej zdravotný stav nedovoľuje, aby sa spolu s manželom pokúšali o dieťa. „Čokoľvek čím si prechádzam sa nedá prirovnať k bolesti, ktorú vidím v očiach svojich rodičov,“ dodáva a má pocit, že jej choroba je niekedy oveľa ťažšia pre jej manžela a rodičov ako pre ňu samú.