Lukaku obvinil Slaviu z rasizmu: Český klub obvinenia odmieta a žiada ospravedlnenie

Český futbalový klub Slavia Praha kategoricky odmietol obvinenia Romelua Lukakua z rasistického správania divákov počas stredajšieho zápasu Ligy majstrov.

Inter Miláno zvíťazil v Prahe 3:1, belgický útočník strelil gól a prihral na oba Lautara Martineza. Po zápase vyzval Európsku futbalovú úniu (UEFA), aby podnikla kroky proti českému majstrovi pre urážky z tribún. "Verím, že UEFA niečo urobí. Pretože po prvom góle Lautara Martineza tak zareagoval celý štadión," vyhlásil Lukaku. Slavia sa po stretnutí ospravedlnila za izolované nevhodné prejavy: "Všetky rasistické či xenofóbne útoky dôrazne odmietame, platilo to v minulosti, platí to i teraz a bude to platiť aj v budúcnosti. Za nenávistné prejavy niekoľkých jedincov sa ospravedlňujeme."

Jeho slová o hromadnom rasistickom správaní však "zošívaní" dôrazne odmietli a vyzvali Lukakua, aby sa za svoje tvrdenie ospravedlnil. "Absolútne odmietame, že by prišlo k rasovo motivovanému skandovaniu celého štadióna. Opäť sme analyzovali dostupné zábery a nič nepotvrdilo Lukakuovo tvrdenie. Rovnako ako sme sa my ospravedlnili za konanie jednotlivcov, bolo by teraz vhodné, aby sa aj Lukaku ospravedlnil za svoje vyjadrenia," citoval vyhlásenie Slavie web iDnes.cz.