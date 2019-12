Odkopnutá snúbenica napísala frajerke svojho bývalého: Ponuka, ktorá sa neodmieta

Dosť jej naložila. Fotka inzerátu na celkom pekný prsteň sa stala hitom na internete.

Celé sa to začalo tým, že nemenovaná žena zverejnila na internete fotku zásnubného prsteňa, ktorý jej dal bývalý partner. V strede bol veľký kameň, ktorý bol obklopený ďalšími menšími kamienkami. „Predám ho za dvacku, kľudne aj za päť, je mi to jedno, chcem sa ho len zbaviť,“ napísala do inzerátu. Podľa webu Nine však bolo oveľa zaujímavejšie to, čo písala v inzeráte ďalej.

„Ponúkla som ho aj frajerke môjho bývalého snúbenca. Napísala som jej, či ho nechce pokojne aj zadarmo, však si rada berie to, čo je moje,“ napísala s tým, že následný nezáujem sokyne jej prišiel čudný. „Zrazu sa jej moje veci nepáčia,“ dodala s tým, že rozchod už prekonala a je šťastnejšia ako kedykoľvek predtým.