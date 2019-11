Nové odhalenia o Andrewovi: Masírovala som princa nahého!

Masérka Monique (55) odhaľuje, ako ju prepašovali do Buckinghamského paláca. V spálni masírovala princa Andrewa (59) nahého. Očividne to pre neho nebolo nezvyčajné.

Monique Giannelloni (55) sa rozhovorila o tom, čo sa stalo v Buckinghamskom paláci v roku 2000. V tom čase mala masérka 35 rokov. Pôvodne bola masérkou Ghislaine Maxwell. Táto žena bola začiatkom 90. rokov spájaná s Jeffreym Epsteinom († 66). Monique tvrdí, že ju často masírovala priamo v jej dome aj za prípomnosti spomínaného Epsteina. Jedného dňa jej však povedala, že ju zoznámi s niekým, kto je slávnejší než Boh.

Napokon ju priviezla do paláca, kde ju prepašovali do- vnútra a masírovala vojvodu z Yorku. Pre magazín MailOnline povedala, že ju pri vstupe neprehľadávali a ani sa nezapísala pri vchode. „Prišla som do izby a Andrew tam stál v župane,“ povedala. „Po zvítaní zmizol a vrátil sa nahý. Odvrátila som oči a cítila som sa veľmi trápne.“ Napriek tomu, že bola profesionálna masérka, ju konanie princa zaskočilo.

Taktiež bola zaskočená tým, že ju nik z ochranky nepreveroval, nekontrolovali jej tašku, ani neprešla osobnou prehliadkou. Pravdepodobne za to môže vplyv Maxwell. Tá mala princovi manažovať schôdzky s mladistvými dievčatami. BBC už v pondelok zverejní rozhovor s Virginiou Roberts, ktorá tvrdí, že bola zneužitá princom ako mladistvá.