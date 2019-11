Čo ho preslávilo, mu aj náhle zobralo život: Svet prišiel o lezeckú superstar († 31)

Vášeň pre adrenalín sa mu stala osudnou. Jeden z najznámejších svetových lezcov bez istenia zahynul po hororovom páde zo skaly v Mexiku.

Brad Gobright († 31) bol vo svete známy ako nebojácny lezec, ktorý sa v roku 2017 zapísal do dejín ako muž, ktorý najrýchlejšie zdolal skalu Nose on El Capitan v národnom parku Yosemite. „Začali sme liezť. Potom som počul prasknutie a on zakričal, zakričal som aj ja a...“, začal svoj opis mrazivého okamihu priateľ zosnulého horolezca Aidan Jacobson (26). Ten spolu s ním podľa portálu Foxnews liezol špeciálnou metódou, kedy sú lezci k sebe priviazaní jedným lanom.

„...padol som do nejakých kríkov a jediné, čo si pamätám, je jeho modrá bunda, ktorá sa odrážala od okrajov útesu,“ dodal. Šťastím v nešťastí pre neho bolo to, že pokiaľ jeho dnes už mŕtvy kamarát padal viac ako tristo metrov, jeho pád bol oveľa kratší, pretože ho zastavila vegetácia rastúca z brala.

Hrozný pád spôsobil Bradovi zranenia, ktoré mu vzali život. Jeho úmrtie potvrdil aj zastupiteľský úrad vlády Spojených štátov so sídlom v Mexiku. Úmrtie muža, ktorý bol v lezeckej komunite veľmi známy, vyvolalo množstvo reakcií. Na internete ho mnoho kolegov začalo označovať na fotkách a príspevkoch, kde spomínali na zážitky s ním.