Mladík roky šetril na dom, teraz nemá ani cent: Neuveríte, na čo minul všetky peniaze

Fanúšikov amerického futbalu sú na svete milióny, ale nie je každý sa môže pochváliť tým, čím Angličan Jacob Barnor.

Na pohľad obyčajný 25-ročný muž z Leedsu sa zapísal do Guinnessovej knihy rekordov, keď v priebehu 84 dní navštívil všetkých 32 štadiónov tímov NFL. Svoju misiu dokončil vo štvrtok v Atlante na novučičkom Mercedes-Benz Stadium.

Podobnú športovú výpravu v roku 2015 absolvovala Alicia Barnhartová, ktorá všetky štadióny NFL navštívila za 86 dní. "Vždy bolo mojím snom urobiť si výlet, počas ktorého by som navštívil päť štadiónov. Potom som však začal rozmýšľať nad tým, že by bolo super pozrieť si ich všetky počas môjho života. Keď som sa dozvedel o rekorde, chcel som to skúsiť. Akonáhle vyšiel v apríli program zápasov, uvedomil som si, že je to možné zrealizovať," cituje Barnora portál BBC.

Jacob Barnor priznal, že na svoj takmer trojmesačný výlet minul peniaze, ktoré si šetril na dom. "Šetril som roky, ale potom som si uvedomil, že ak to neurobím teraz, tak už pravdepodobne nikdy. Rekord je cool, ale dôležitejší boli všetci tí ľudia, ktorých som stretol počas zápasov. Teraz už musím začať šetriť na dom a tentokrát sa bude budem držať tohto plánu," povedal Barnor.

Svoju cestu zachytával na sociálnych sieťach, výnimku neurobil ani pri poslednom zápase v Atlante. Pochválil sa nielen návštevou 32. štadióna, ale aj podpísaným dresom quarterbacka Matta Ryana a vstupenkami na Super Bowl 54 v Miami. "Netušil som o tom, na tento deň nikdy nezabudnem," dodal šťastný fanúšik amerického futbalu. Radosť mu snáď nepokazila ani štvrtková prehra domácich Falcons, ktorí nestačili na New Orleans Saints 18:26.