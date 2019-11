Dominika Gottová chce podať rozvod: Drsná pravda o manželstve s Timom

Došla jej trpezlivosť! Manželstvo najstaršej dcéry zosnulého speváka Karla Gotta († 80) Dominiky Gottovej (46) a jej fínskeho manžela Tima Tolkkiho (53) je v troskách. Blondínka sa po devätnástich rokoch spoločného života rozhodla podať žiadosť o rozvod!

Gottová sa s fínskym muzikantom Timom zoznámila v roku 2000 a už o pár mesiacov neskôr sa zaňho vydala. Nie je to prvýkrát, čo by však musela riešiť vážnu manželskú krízu. Pred štyrmi rokmi sa dokonca na dlhší čas vrátila domov do Česka.

Vzťah s Tolkkim to vtedy ustál, pretože maestrova dcéra stále verila, že sa jej muž zmení. Teraz však už nie. „Žiadosť o rozvod bude podaná v najbližších dňoch a moje rozhodnutie je nemenné,“ povedala Dominika denníku Blesk. „Dospela som do bodu, keď som si musela priznať, že naše manželstvo už nemá šancu na záchranu. Stalo sa veľmi veľa zlého,“ dodala Gottová s tým, že na jej bedrách leží starosť o rodinu. Pracuje ako servírka v reštaurácii v Helsinkách a musí živiť aj Tima, ktorý trpí manio- depresiou.

Aj preto to medzi manželmi údajne nefunguje ani z intímnej stránky. Podľa Dominiky spí každý v inej izbe.zverila sa. Signály, že to v jej manželstve znovu poriadne škrípe, prišli v októbri, keď s ňou hudobník nepriletel na pohreb jej slávneho otca. Po Gottovom skone navyše šokoval rečami, že hodlá právnou cestou bojovať o dedičstvo po slávnom svokrovi.Mám sama čo robiť, aby som to psychicky zvládla,“ uviedla Dominika pre Blesk s tým, že uvažuje nad trvalým návratom do vlasti.

Vo Fínsku sa totiž nikdy úplne neudomácnila. Manželia sú navyše v zlej finančnej situácii a blondína dokonca nemala ani na letenku na otcov pohreb. Len na jeseň priznala závislosť od liekov a alkoholu. Tvrdí však, že s ňou úspešne bojuje aj bez liečenia, na ktoré ju Karel posielal.