Dano Dangl má pod palcom veľké projekty, ale... Doma velí manželka!

Priznal farbu! Herec a producent Dano Dangl (44) má prsty v mnohých televíznych projektoch, pri ktorých má hlavné slovo.

No len čo zabuchne dvere na svojom dome, situácia sa prudko zmení. Novému Času priznal, že v domácnosti velí manželka Beáta (42). Prečo by bol bez nej stratený?

Dangl bez obalu priznáva, že bez svojej manželky by fungovať nevedel. „Ja nemám ani prehľad o domácnosti, čiže tam je riadiacim mozgom vyslovene ona, predovšetkým ona má fakt väčší mozog ako ja. Ona má prehľad o veciach, ja nemám. Keby neexistovala moja manželka, tak by sme vyhoreli, vypli by nám elektrinu a neviem, čo všetko možné. Ja nie som konštruktívny človek,“ hovorí so smiechom Dano s tým, že jediná činnosť, ktorú doma robí, je varenie.

No s tým, že lepšia kuchárka je takisto manželka. Úplne iná situácia je však na pracovnom poli. Tam producent aktuálne vyrába zábavnú šou 2 na 1 spolu s moderátorkou Adelou Vinczeovou. „Doma chcete mať pokoj, aby ste dostali dobrú večeru a mali opraté ponožky. Ale tu mi nikto neprichystá fazuľový prívarok, ani mi nevyžehlí tričká. Čiže je to veľmi kompromisná a veľmi kreatívna práca,“ dodal Dangl, ktorý podľa vlastných slov žiadnej kolegyni neustúpi len preto, že je dáma, ale skôr je za dohody.