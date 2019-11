Demokratická strana pôjde do volieb sama: Avizovaná líderka vypadla z hry

Demokratická strana (DS) pôjde do budúcoročných parlamentných volieb sama. Informovala o tom na sociálnej sieti. Ďalej uvádza, že líder hnutia OĽaNO Igor Matovič odmietol vziať Jozefa Rajtára, Ľubomíra Galka a Natáliu Blahovú na akékoľvek miesto.

"DS zodpovedne rokovala prakticky so všetkými opozičnými stranami o spoločnom postupe pred voľbami. A to až do poslednej chvíle. Najďalej sme sa dostali v rokovaniach s OĽaNO," uviedla mimoparlamentná strana.

Lídrom kandidátky bude nezaradený poslanec a podpredseda strany Rajtár. Doterajšia avizovaná líderka Jana Kiššová v parlamentných voľbách kandidovať nebude.

Voľby do Národnej rady budú 29. februára 2020. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.