Moderný kostol v bratislavských Rusovciach: Milodary platia kreditkou

Nech sa páči, môžete zaplatiť kartou! Moderná technológia už prenikla aj do prvej slovenskej farnosti.

V bratislavskom Kostole sv. Márie Magdalény v Rusovciach môžete prísť na bohoslužbu aj bez hotovosti. Pri vchode do kostola je totiž umiestnený platobný terminál. Výška príspevku je pritom prednastavená.

Katolícky kňaz a rusovský farár Július Marián Prachár prezradil, že tento nápad prvýkrát videl v Británii v anglikánskych kostoloch. Zaujalo ho tiež to, že si systém chválili nielen farnosti, ale aj veriaci. S myšlienkou sa podelil s ľuďmi, ktorí sú zamestnaní v bankách a v jednej z nich sa tento nápad ujal. „Ponúkli nám túto možnosť, keďže impulz vlastne vyšiel od nás. My sme to prijali a uvidíme, ako sa to ujme,“ vysvetľuje.

Prachár prezradil, že pôvodná prednastavená suma mala byť vo výške 20 €, avšak to sa zdalo príliš. „Neskôr sa uvažovalo o sume 10 €, ale aj to bolo veľa. A tak je prednastavená suma 5 €, čo je prijateľné. Uvidí sa v nedeľu,“ dodal. Výšku darov môže pán farár kontrolovať cez aplikáciu.

Jeho slová potvrdila aj pani Ľudmila (76), ktorá je farníčkou v Kostole sv. Márie Magdalény a Prachárovi pomáha. „Pre mladých, ktorí chodia do kostola, je to výborný nápad. My starší máme peniažky skôr v peňaženke, ale myslím si, že občas túto možnosť využijeme,“ vraví. Tradičný zvonček ale z kostola nevymizne, umožňuje totiž prispieť ľubovoľnou sumou.