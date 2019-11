Prvá adventná nedeľa je už zajtra, prichádza čarovné obdobie: Prečo slávime advent?

Je to tu! Do Vianoc zostávajú len tri týždne, prípravy na najkrajšie sviatky v roku sa môžu začať. Symbolickým začiatkom tohto čarovného obdobia je prvá adventná nedeľa. Slávime ju už zajtra, keď na adventnom venci zapálime prvú sviečku. Čo znamená advent a čo by sme mali stihnúť do Vianoc?

Čo stihnúť do Vianoc 30. 11. Kúpiť adventný kalendár a adventný veniec. 1. 12. 1. adventná nedeľa. Zapáliť 1. sviečku na adventnom venci. 2. 12. Nakúpiť, čo dáte do mikulášskeho balíčka. 3. 12. Naplánovať štedrovečerné menu a aké koláče budete piecť. 4. 12. Pripraviť kostýmy na mikulášsky program. 5. 12. Vyčistiť čižmy a vyložiť na okno. V noci naplniť sladkosťami. 6. 12. Mikuláš. Pripraviť ľahšie jedlo a ovocie, deťom môže byť od sladkostí ťažko. 7. 12. Poupratovať a ak treba umyť okná. 8. 12. 2. adventná nedeľa. Zapáliť 2. sviečku na adventnom venci. 9. 12. Skontrolovať, či máte všetky darčeky, kúpiť dostatok baliaceho papiera a stúh. 10. 12. Kúpiť živý vianočný stromček, alebo nájsť v pivnici ten umelý a skontrolovať ho. 11. 12. Skontrolovať ozdoby a stojan na vianočný stromček, prípadne dokúpiť chýbajúce. 12. 12. Navštíviť vianočné trhy s priateľmi či rodinou. 13. 12. Dokúpiť posledné darčeky, alebo ich vyzdvihnúť z odberných miest. 14. 12. Napiecť a ozdobiť vianočné medovníky. 15. 12. 3. adventná nedeľa. Zapáliť 3. sviečku na adventnom venci. 16. 12. Zabaliť už všetky darčeky. 17. 12. Zaobstarať si všetky prísady na pečenie a prípravu štedrovečerného menu. 18. 12. Vyzdobiť byt či dom svetielkami, ihličím a vianočnými ozdobami. 19. 12. Spraviť si predvianočnú náladu – koledami, punčom alebo vareným vínom. 20. 12. Najvyšší čas začať piecť! Dnes je čas pripraviť suché pečivo a korpusy. 21. 12. Presunúť živý vianočný stromček do teplejšej miestnosti, aby si zvykol. 22. 12. 4. adventná nedeľa. Zapáliť 4. sviečku na adventnom venci. 23. 12. Postaviť vianočný stromček, naplniť korpusy koláčov krémom či šľahačkou. 24. 12. Štedrý večer. Všetci členovia rodiny by sa mali zapojiť do výzdoby vianočneho stromčeka, alebo pomôcť s prípravou šalátu, kapra či kapustnice. Adventný veniec je symbol predvianočného obdobia. Adventný veniec - je symbolom víťazstva a večného života - má predpísaný vzhľad, tvoria ho zelené vetvičky a spravidla štyri sviečky - tri sviečky sú fialovej farby, jedna (3. v poradí) ružovej farby - zapaľujú sa proti smeru hodinových ručičiek - uprostred venca môže byť piata, biela sviečka, ktorá sa zapaľuje na Štedrý deň 1. sviečka - zapaľuje sa prvú adventnú, „železnú" nedeľu (1. 12. 2019) - jej názov je Nádej 2. sviečka - zapaľuje sa druhú adventnú, „bronzovú" nedeľu (8. 12. 2019) - jej názov je Mier 3. sviečka - zapaľuje sa tretiu adventnú, „striebornú" nedeľu (15. 12. 2019) - jej názov je Priateľstvo 4. sviečka - zapaľuje sa štvrtú adventnú, „zlatú" nedeľu (22. 12. 2019) - jej názov je Láska Čo symbolizuje - slovo advent pochádza z latinského „adventus" a znamená zjavenie alebo príchod - veriaci sa v tomto období pripravujú na príchod Krista, jednak na jeho narodenie a jednak na jeho druhý príchod na konci času - začiatky adventu siahajú do 4. storočia - rímsky pápež Gregor Veľký na prelome 6. a 7. storočia advent rozvrhol na štyri týždne - začína sa prvou adventnou nedeľou - medzi 27. novembrom a 3. decembrom, končí sa na Štedrý večer po západe slnka - v rímskokatolíckej cirkvi je začiatkom cirkevného roka