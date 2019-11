Verdikt rozhodcov ho dostal do problémov: Kozáka po zápase Slovana odviedla polícia!

Nechutný koniec! Zatiaľ čo si hráči po zápase Európskej ligy Besiktas – Slovan (2:1) podávali ruky, pred tunelom vedúcim do šatní horelo.

Strhla sa tam divoká strkanica medzi členmi tureckej lavičky a trénerom hostí Jánom Kozákom (39). Spúšťačom mali byť vzájomné provokatívne gestá oboch koučov počas zápasu, ktorý gradoval víťazným pokutovým kopom domácich.

Ako býva v podobných prípadoch zvykom, išlo o tvrdenie proti tvrdeniu. Jeden hádzal vinu na druhého. „Emócie patria k futbalu. Bolo to o emóciách. Nič také dôležité a závažné sa nestalo,“ snažil sa zľahčovať situáciu Kozák. Podľa tureckých médií šarvátku vyvolal práve on nešportovou gestikuláciou rúk, po ktorej proti nemu vyštartovali nasrdení členovia realizačného tímu Besiktasu. Aby incident nepresiahol medze, zasiahnuť musela polícia a Kozáka sprevádzala pri odchode do kabíny, píše Time24news.

„Domáci tréner mi ukázal gesto. Keď je to normálne, potom o. k. Pozrite si záznam, ak je to na videu,“ povedal tréner Slovana. Jeho náprotivok Abdullah Avci sa dušoval, že mu nič nepovedal ani neukázal. „Radšej sa ho spýtajte, čo povedal môjmu asistentovi,“ citovali kouča Besiktasu noviny Fotomac.

Tréner Kozák i niektorí jeho zverenci mali ťažké srdce na albánskeho rozhodcu. Pred vyrovnávajúcim gólom neposúdil zákrok na Erika Daniela ako nedovolený a v nadstavenom čase nariadil proti slovenskému majstrovi pokutový kop, ktorý mu predtým odpustil. „Domáci fanúšikovia Besiktasu pomohli. Rovnako tak i striedania. Súper nás dostal pod tlak. Ubúdali nám sily, ale rozhodli iné veci. Kto robí vo futbale, ten to tam videl,“ vyhlásil Kozák.

Podľa všetkého zrejme narážal na nespokojnosť s výkonom hlavného rozhodcu i remízu v zápase Braga – Wolverhampton (3:3), ktorá stačila obom súperom na postup do jarného šestnásťfinále. Portugalský tím pritom prehrával na svojom štadióne po prvom polčase už 1:3. Chladnejšiu hlavu si v Istanbule zachoval slovinský útočník Andraž Šporar, ktorý sa tentoraz strelecky nepresadil. „Nie rozhodca môže za našu prehru.“

5. kolo EL:

Besiktas - Slovan 2:1

Polčas: 0:1. Góly: 75. Roco, 90.+2 Ljajič (z 11 m) - 35. Daniel. Rozhodoval Jorgji (Alb.), ŽK: Uysal, Erkin, Elneny, Ljajič - Moha, Holman, Rabiu, Abena. Besiktas: Karius - Uysal, Vida, Roco, Rebocho (46. Ljajič) - Elneny, Özyakup (76. Yalcin), Diaby - Boyd (46. N‘Koudou), Nayir, Erkin Slovan: Greif - Bajrič, Abena, Božikov, De Marco - De Kamps, Rabiu - Holman (83. Ljubičič), Daniel (87. Ratao), Moha (76. Dražič) - Šporar

Tabuľka K-skupiny: 1. Braga511:711 2. Wolverhampton57:510 3. Slovan58:94 4. Besiktas56:113

Program 6. kola:

Štvrtok 12. decembra

Slovan – Braga

Wolverhampton - Besiktas

Slovan nezvláda závery zápasov

PAOK Solún – Slovan 3:2

- belasí inkasovali rozhodujúci gól v 87. minúte

Slovan – Wolverhampton 1:2

- Kozákovci prehrali gólom zo 64. minúty

Wolverhampton – Slovan 1:0

- Greifa prekonali Angličania v 92. minúte

Besiktas – Slovan 2:1

- slovenský majster prišiel o remízu v 94. minúte