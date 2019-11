Hossa o hviezdnom Versteegovi: Ak bude mať formu, v zime ho draftujem!

Debut v drese Nitry si vo včerajšom zápase 26. kola Tipsport Ligy na domácom ľade proti Zvolenu (4:2) odkrútil útočník Kris Versteeg (33).

Kanadský hokejista prišiel pod Zobor preto,, ktorý pôsobí na Slovensku už štvrtý rok. Dvojnásobného víťaza NHL veľmi dobre pozná aj hviezdny Marián Hossa (40). V Chicagu spoločne oslávili dva Stanleyho poháre!

Kris Versteeg odohral so slovenským kanonierom Hossom za Chicago Blackhawks niekoľko sezón, takže sa veľmi dobre poznajú nielen z ľadu, ale aj mimo neho. „Je to skvelý chlapík a je s ním veľká zábava. Taký správny typ do kabíny. V Chicagu sme sedeli v šatni vedľa seba a získali sme spolu dva poháre v rokoch 2010 a 2015,“ povedal na úvod pre Nový Čas Marián Hossa, ktorý pre kožné problémy vynecháva už tretiu sezónu v NHL. To, že jeho bývalý spoluhráč zakotví na Slovensku, vedel skôr, ako sa o tom dozvedeli fanúšikovia a verejnosť: „Písal mi pár dní pred tým, ako to vyšlo v médiách, že posilní Nitru. Povedal mi, že ide na Slovensko ukončiť kariéru. Nitru si zvolil preto, že tam má mladšieho brata a chce si s ním zahrať v jednom tíme.“

Príchod takého skúseného hokejistu do našej súťaže bude určite oživením. „Neviem, v akej forme je teraz, nevidel som ho hrať dva roky, ale má obrovské skúsenosti. Je to výborný hokejista a určite bude prínosom pre klub. Navyše, mladší hráči sa môžu od neho veľa naučiť,“ uviedol Marián Hossa. Krisa Versteega už pozval aj na návštevu do Trenčína: „V decembri pôjde domov a potom má ešte turnaj Spengler Cup, ale po sviatkoch som ho pozval do Trenčína, takže mu to tu ukážem a porozprávame sa aj osobne.“ V polovici januára je práve v Trenčíne na programe Zápas hviezd Tipsport Ligy a Marián Hossa bude zostavovať jeden tím, druhý výber bude mať na starosti ďalší legendárny útočník Marián Gáborík. Je šanca, že draftuje do svojho mužstva práve Versteega? „Verím, že bude mať takú formu, že sa do nominácie dostane,“ dodal s úsmevom trojnásobný víťaz NHL Hossa.