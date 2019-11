Bývalý manažér na Bartošovú nespomína v dobrom: Po jej prvom rozhovore sa šiel od hanby prepadnúť

Tomáš Gottlieb (70) je manažér, producent a bývalý tanečník, ktorý je v českom šoubiznise známou persónou.

Bol to práve on, kto sa v úlohe manažéra postaral o vzostup hviezdy Ivety Bartošovej († 48) a k jej zisku prvého Českého slávika v roku 1986. Ako teraz priznal v rozhovore pre extra.cz, speváčka mu niky nepoďakovala a podľa neho vôbec nevnímala, že aj úsilie iných ľudí je za jej úspechom. Na Bartošovú preto nespomína práve v najlepšom.



,,Iveta bola spupná a bola s ňou veľmi ťažká práca," tvrdí Gottlieb. ,,Nikdy mi nepoďakovala. Ona je z rodiny, kde to takto nefunguje. Otec bol veľký komunista, bohužiaľ veľmi pil. Iveta si z domu doniesla veľkú traumu. Mala ale šťastie, že to na nej nikto nevidel. Bola očarujúca, všetci ju milovali, ale nikto ju nevidel za zatvorenými dverami. Doma to bol ,fracek´, ktorý si myslel, že všetko urobila sama. Že prišla, zaspievala a všetci sa zbláznili, ale pritom to bola neskutočná mravenčia práca," vysvetlil muž, ktorý si po nociach zarábal ako barman, aby jej cez deň mohol pomáhať v kariére.

,,V čase, keď som pracoval, som jej nikdy nedovolil robiť rozhovor. Jeden totiž dala, keď vyhrala Slávika. Skoro nás dostala do hrobu, pretože vo svojich 18 rokoch povedala, že už sa musí popozerať po nejakej upratovačke, že už to doma nezvláda. A to bývala v garsónke, čo mala 14 metrov štvorcových. To bola veľká hanba, nechcel som, aby ešte niekedy hovorila," opísal Gottlieb, ktorému mala speváčka na výčitku odpovedať, že ,,keď môže mať upratovačku Vondráčková, prečo by ju nemohla mať ona".

Bartošovú si potom pod svoje krídla vzal skladateľ Ladislav Štaidl, s ktorým tvorila pár a splodila syna. ,,Bol som nakoniec šťastný, keď ju Láďa prebral," povedal pre extra.cz Gottlieb. Ten o spolupráci s dnes už tragicky zosnulou speváčkou vydal v roku 2000 knihu s názvom Temná tvár princeznej Ivety Bartošovej.