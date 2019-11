Betlehem, ktorý na prvý pohľad nepochopíte: Za netradičný symbol Vianoc si starostka Barcelony vyslúžila kritiku

Kontroverzné reakcie vyvolala opäť barcelonská starostka Ada Colauová betlehemom, ktorý jej radnica vybrala do centra katalánskej metropoly.

Niektorí okoloidúci ho v rozhovore s denníkom La Razón označili za "skladisko" či "hanbu mesta", podľa iných je to veľmi originálne spojenie tradície a experimentu.

Neobvyklý betlehem na námestí, kde sídli aj barcelonská radnica a regionálna katalánska vláda, je tvorený niekoľkými desiatkami rôzne veľkých drevených debien. V nich sú umiestnené rôzne predmety, z ktorých niektoré ani s Vianocami príliš nesúvisia.

Els pisos sense figuretes del Betlem d'Ada Colau és per que les han desnonat. pic.twitter.com/4tDYvTl6HL — ♏ M. M. Novau í ¼í¾—í ½í²œ (@MmNovau) 28. novembra 2019

V otvorených, na výšku postavených debnách sú rôzne figúrky, vrátane zvierat, ako v klasických jasličkách, bábika symbolizujúca Ježiška, kvetina vianočná hviezda, vianočné ozdoby v plastových škatuliach, ale tiež napríklad starý obraz s čiernobielym portrétom manželov či darčekový kôš zabalený v celofáne.

Z druhej strany sú potom krabice s otvormi symbolizujúce domy s oknami, ktoré by mali večer svietiť. Slávnostné odhalenie originálneho betlehemu sa má konať v piatok večer, vystavený by mal byť až do 6. januára, sviatku Troch kráľov. Inštalácia nazvaná Spiace predmety od katalánskej scénografky Pauly Boschovej Bartinovej vyšla podľa denníka El Mundo radnicu na 97 000 eur.

Starostka Colauová si vyslúžila kontroverzné reakcie na betlehemy už v predchádzajúcich rokoch. Napríklad vlani bola súčasťou betlehemu na námestí pred barcelonskou radnicou veľká stoličky, na ktorej visel veľký detský podbradník s nápisom Ježiš. V roku 2016 v ňom zas boli papierové krabice s čiastočne vybalenými soškami pre jasličky a obria figurína bielej lyžujúcej ovce, ktorá mala okolo pása namaľovanú katalánsku vlajku.