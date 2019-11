Halina Pawlovská býva v štvorpodlažnej vile, priznala problémy: Takto som si to nepredstavovala

Namiesto vysneného bývania nočná mora. Česká spisovateľka a moderátorka Halina Pawlowská (64) opísala, aké útrapy zažila pri stavbe svojho luxusného sídla.

Zakúpila pozemok po bývalom agentovi ŠtB a vilu, ktorá na ňom stála, nechala zbúrať. Ako píše Blesk.cz, s pomocou architekta, ktorý na Slovensku navrhoval drevené kostoly, si navrhla netypickú kruhovú stavbu so štyrmi poschodiami. ,,Pôvodne sme si mysleli, že to bude trvať tak pol roka. Potom sme pochopili, že stavať sa bude najmenej rok. Potom sme zvládli aj myšlienku, že budeme na hotový dom čakať dva roky," napísala Pawlowská vo svojej novej knihe Takto som si to teda nepredstavovala, z ktorej portál cituje.

Lenže ani dva roky neboli definitívny termín, na nové bývanie si Halina vtedy ešte s manželom Zdeňkom († 60) počkali dvakrát toľko. ,,Potom boli problémy s dodávkami krytiny. Potom sa vracali chybné dosky. Potom stavbu niekto vykradol a zmizli všetky batérie," vyrátavala spisovateľka. V knihe tiež opísala príhodu, z ktorej ju skoro porazilo.

Keď šli s manželom už skoro hotovú vilu neohlásene skontrolovať, načapali stavbyvedúceho vyvaleného na ich novom gauči. ,,Na luxusnej koženej sedačke vo farbe kapučína, ktorú som nechala na zákazku vyrobiť v Taliansku, ležal Fero! Mal trenky, topánky a na bruchu mu balancoval tanier so segedínim," opísala Pawlovská v knihe s tým, že stavbyvedúci sa s jej mužom pohádal a segedín na nový gauč vylial.

Ako píše Blesk, Pawlovská s rodinou sa do novej vily nasťahovali v roku 2003 po štyroch rokoch útrap s jej stavbou. Dnes si užíva štyri poschodia luxusu, výťah a z terasy má výhľad na Pražský hrad. Na vilu si spisovateľka vzala dve hypotéky a už po nasťahovaní mala hodnotu 20 miliónov českých korún (782-tisíc eur). Pawlowská obýva vrchné poschodie pod strechou, pod ňou býva jej dcéra s partnerom. Spisovateľkin muž Zdeněk zomrel v roku 2013.