Geniálny trik mamičky Kristiny tesne pred Vianocami: Vaše dieťa už viac nebude v obchode pýtať žiadnu hračku

Každý rodič dôverne pozná nástrahy nakupovania spolu s deťmi. Najradšej by chceli všetko a nielen v hračkárstve, ale aj v drogérii či v potravinách.

Kristina Watts je matka, ktorá vymyslela krátko pred Vianocami skvelý tip, ako zabrániť tomu, aby vaše dieťa chcelo všetko z obchodu, v ktorom sa práve nachádzate.

"Naše výlety do obchodu boli v tomto ročnom období oveľa bolestivejšie. Hračky sú v plnej sile a, samozrejme, moje deti ich chcú všetky mať. Rada by som mala milé, dobre vychované, nenásytné deti, ktoré nežiadajú všetky tie veci, no nie sú také. Ak máte také deti ako ja, tento tip je pre vás," napísala na Facebooku.

Je to veľmi jednoduché. Pointou je, aby si vaše deti urobili fotku s hračkou/hračkami, ktoré ich v obchode oslovili. "Vyfoťte ich s hračkou a povedzte im, že fotku pošlete Santovi, aby vedel, čo si želajú. Či už bude tým Santom teta alebo babka, to už je na vás," hovorí Kristina a pokračuje: "Emmie sa usmieva, pýta si ďalšiu fotku, potom položí hračku na miesto a ide ďalej... Je to úžasné. Žiadne slzy, žiadne záchvaty hnevu a na všetky tie hračky o minútku zabudne."