Školáčke sa navždy zmenil život: Matka objala svoju trinásťročnú dcéru, prevalilo sa jej najväčšie tajomstvo

Namiesto toho, aby chodila po vonku s kamarátkami a užívala si bezstarostný život, má starosti, o ktorých sa jej rovesníčkam ani nesníva.

Ruska Polina Fetisova (16) vo svojich trinástich rokoch otehotnela. Vystrašená školáčka svoj stav pred všetkými skrývala. To, že Polina privedie na svet dieťa, sa dozvedela jej matka vďaka náhode.

Z tínedžerky sa napokon stala hviezda na Youtube, svojim fanúšikom vyrozprávala o ťažkých chvíľach, ktoré zažívala, keď nosila pod srdcom bábätko.

Polina otehotnela so svojím spolužiakom, keď to však zistil, otočil sa dievčaťu chrbtom a nazval ju prostitútkou. "Všade si ma zablokoval, tak som sa rozhodla ho konfrontovať z očí do očí. Začal ma urážať," cituje jej slová portál 7news.com.au. Vtedy si zronená dievčina uvedomila, že je na materstvo sama a druhý stav pred svetom úzkostlivo tajila. Polinu už v minulosti šikanovali spolužiaci aj pre jej silnejšiu postavu. Tvrdí, že aj vďaka tomu si nikto nevšimol, že je zaguľatená.

Pravda vyšla najavo, keď bola tínedžerka v 35. týždni tehotenstva. Zistila to jej matka, keď svoju dcéru objala. "Celé noci som preplakala, nevedela som, ako to oznámiť mojim rodičom. Keď ma mama objala, z môjho brucha zacítila kopnutie. Vzala ma ku gynekolóvi, vtedy som zistila, že budem mať dcéru. Pomenovala som ju Ulyana," dodala teraz už šťastná matka dvojročného dieťatka. Polina počas tehotenstva študovala doma, aby bola uchránená od šikany v škole. Teraz je z nej sebavedomá a hrdá matka a tvrdí, že aj všetko to zlé bolo na niečo dobré.