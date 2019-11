Dcére Karla Gotta došla po 19 rokoch trpezlivosť: Dominika podáva žiadosť o rozvod!

Manželstvo najstaršej dcéry českého slávika Karla Gotta je v troskách.

Dominika žije vo Fínsku s Timom Tolkkim, hudobníkom, ktorý bol členom skupiny Stratovarius. Ako píše denník Blesk, veľkú krízu už mali v roku 2015. Vtedy sa spevákova dcéra vrátila do rodného Česka, dôvodom bolo, že nezvládala maniodepresívne stavy svojho manžela. Do Fínska za manželom prišla späť po 10 mesiacoch. ,,Keď sa nad tým zamyslím, musím priznať, že som urobila obrovskú chybu," hovorí teraz Dominika o návrate k Timovi.

V piatok Blesk informuje, že sa po 19 rokoch rozhodla podať žiadosť o rozvod. Signály, že to v jej manželstve škrípe, prišli už v októbri, kedy s ňou muzikant nepriletel na pohreb jej otca. Hoci oficiálna verzia bola, že nemá pohreby rád, neskôr vyšla utrápená Dominika s pravdou von. ,,Máme s Timom veľké problémy a ja som ich nechcela voziť sem do Česka. Mám sama čo robiť, aby som to psychicky zvládla. Nechcem do toho riešiť iné starosti,“ povedala Blesku s tým, že uvažuje nad trvalým návratom do vlasti. Gottová nedávno priznala, že sa jej život vo Fínsku nepáči.

Dominika a Timo sú v zlej finančnej situácii, blondína dokonca nemala na letenku na otcov pohreb. Len na jeseň priznala závislosť od liekov a alkoholu, tvrdí však, že s ňou úspešne bojuje aj bez liečenia, na ktoré ju posielal otec. Timo trpí maniodepresiou a minulý rok tiež hrozilo, že príde o sluch. Po smrti Karla Gotta šokoval rečami, že chce získať dedičstvo po slávnom svokrovi.