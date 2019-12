Zverské správanie! Chlapčeka († 5) utýrali rodičia, opis zranení otrasie aj silnými povahami

Chlapček († 5), ktorý zomieral v hroznej agónii, si pred smrťou prešiel peklom.

Zo smrti dieťaťa sú obvinení jeho rodičia Ridzuan Mega Abdul Rahman a Azlin Arujunah (obaja 27). Pár zo Singapuru mal päťročného synčeka celé mesiace zamykať do klietky pre mačku a týrať, píše Mirror. Všetky obvinenia popierajú.

Na tele chlapčeka sa našlo množstvo zranení a vážnych popálenín. Týždeň pred smrťou ho mali štyrikrát obliať vriacou vodou, nechali ho trpieť v agónii šesť hodín, kým ho odviedli do nemocnice. Podľa vyšetrovateľov dieťa bili metlou a zatvárali v malej klietke.

"Odhliadnuc od fyzického týrania, si človek nedokáže predstaviť bolesť a utrpenie, ktoré musel znášať v mesiacoch pred smrťou," povedal prokurátor na súde. Ridzuan mal na týranie používať aj vyhrievanú lyžicu, ktorou synovi popálil ruku. Malo ísť o trest za otvorenie plechoviek sušeného mlieka.

Na súde rodičia odmietli vypovedať, no v policajných vyhláseniach pripustili zneužívanie, píše The Straits Times. Lekár Loh Tsee Foong ošetril chlapca po prijatí do nemocnice. "Na tele mal popáleniny druhého a tretieho stupňa, akútne mu zlyhávali obličky a bol dehydrovaný. Dieťa malo ďalej zlomený nos a poranenú tvár. Krátko po prijatí do nemocnice zomrel," dodal.