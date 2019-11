Tomáš Tatar si pripísal asistenciu, Montreal ale natiahol sériu prehier

Slovenský hokejista Tomáš Tatar si v jedinom zápase NHL v noci na piatok pripísal asistenciu, no jeho Montreal podľahol doma New Jersey 4:6.

Výsledková kríza Canadiens sa tak ešte viac prehĺbila, kanadský klub utrpel už šiestu prehru v rade, z toho štvrtú v riadnom hracom čase.

Tatar bol v 8. minúte na počiatku akcie, z ktorej Brendan Gallagher vyrovnal na priebežných 1:1. Pre slovenského útočníka to bola 15. asistencia v sezóne, v 25 dueloch základnej časti má na konte 22 bodov (7+15). Canadiens v zápase neustále doťahovali, za stavu 3:3 skórovali Jesper Boqvist a Damon Severson a hostia odskočili na rozdiel dvoch gólov. Za Montreal dokázal Artturi Lehkonen už iba znížiť skóre, záverečné slovo mal Blake Coleman, ktorý gólom do prázdnej bránky spečatil výsledok na 6:4 pre New Jersey.

Práve Coleman bol hlavný strojca víťazstva Devils, zaznamenal dva góly a dve asistencie. Darilo sa aj jeho spoluhráčom z útoku, Travis Zajac si pripísal gól a dve asistencie a ruský krídelník Nikita Gusev zažil prvý viacbodový zápas NHL, keď asistoval pri troch góloch hostí.

Výsledok:

MONTREAL CANADIENS – NEW JERSEY DEVILS 4:6 (1:2, 2:2, 1:2)

Góly: 8. Gallagher (Danault, TATAR), 22. Kotkaniemi (Domi, Weber), 30. Armia (Mete, Kotkaniemi), 49. Lehkonen (Reilly, Petry) – 8. Coleman (Gusev, Zajac), 9. Zajac (Gusev, Coleman), 24. Wood (Zacha, Butcher), 32. Boqvist (Hischier, Palmieri), 49. Severson (Gusev, Coleman), 59. Coleman (Zajac, Simmonds). Brankári: Price - Blackwood, strely na bránku: 48:35, 20.876 divákov.