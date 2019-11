Muža v Česku do nemocnice prepravil vrtuľník: Neskutočné, čo dokázal po páde z deviatich metrov

Moravskoslezskí záchranári vo štvrtok popoludní ošetrili v Mostech u Jablunkova na Frýdecko-Místecku muža, ktorý pri práci na streche spadol z výšky približne deviatich metrov a potom odišiel autom domov, aby sa prezliekol.

Pri páde pritom utrpel mnohopočetné poranenia, do nemocnice ho prepravil vrtuľník. ČTK to povedal hovorca záchranárov Lukáš Humpl. Zdravotnícka záchranná služba dostala informáciu o páde 54-ročného muža zo strechy po 14:30.

"Z miesta, kde k udalosti došlo, potom odišiel automobilom asi desať kilometrov na adresu svojho bydliska, pričom záchranárom po ich príchode oznámil, že sa chcel prezliecť," uviedol hovorca.

Zasahujúci lekár u pacienta zistil poranenia hlavy, hrudníka, chrbtice, ruky a panvy. Záchranárske tímy ho zabezpečili krčným golierom, panvovým pásom a uložili ho do vákuovej matraca. "Po podaní liekov a ďalších úkonoch bol následne vrtuľníkom prepravený do ostravskej fakultnej nemocnice a odovzdaný do starostlivosti tímu urgentného príjmu," doplnil Humpl.

Hovorca varoval pred prenášaním, prevážením alebo inou manipuláciou s človekom, ktorý spadol z výšky. Hrozí podľa neho ďalšie postihnutia zraneného a zhoršeniu jeho zdravotného stavu