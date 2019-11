Hlavné mesto plánuje zvyšovať poplatky z nehnuteľností: Zaplatíme vyššie dane za bývanie?

Ak vlastníte byt v hlavnom meste, tak si pravdepodobne priplatíte. Magistrát nevylúčil, že od budúceho roka pristúpi k zvýšeniu dane z nehnuteľnosti. Návrh už predložili na pripomienkovanie, aby sa k nemu vyjadrili jednotlivé mestské časti. Poslanec MČ Lamač Radoslav Olekšák, to však vníma ako zlý žart!

Ako uviedol na svojej sociálnej sieti, návrh na zvýšenie dani z nehnuteľnosti predložil magistrát na pripomienkovanie tak, aby sa k nemu nemohli vyjadriť mestské časti. „Sadzby pri domoch a bytoch v Lamači by stúpli asi o 14 percent. Ale! Podľa mojich informácií sa má dohodnúť poslanec, ktorý vystúpi s pozmeňovacím návrhom a sadzby by sa mali zvýšiť o 50 - 100 percent!” zlostí sa Olekšák. Ak by však do platnosti vstúpil druhý variant, išlo by o poriadne zvýšenie daní za štvorcový meter.

Zároveň sa prerozdelí aj členenie Bratislavy, ktorá bola doteraz členená len do troch pásiem. Najnovšie Všeobecne záväzné nariadenie však počíta až s piatimi. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území hlavného mesta. Fyzické a právnické osoby môžu uplatniť pripomienky k VZN až do 28. novembra 2019 písomne alebo elektronickou poštou, ústne do zápisnice magistrátu hlavného mesta alebo písomne odovzdať na vrátnici Primaciálneho paláca. O stanovisko k plánovanému zvyšovaniu daní sme požiadali aj magistrát, no ten sa do uzávierky nevyjadril.

Pásma pôvodne

1. pásmo: Rusovce, Jarovce, Čunovo, Vajnory, Devín, Záhorská Bystrica a Lamač - 0,45 €/1 m²

2. pásmo: Nové Mesto, Ružinov, Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Rača, Podunajské Biskupice a Vrakuňa 0,50 €/1 m²

3. pásmo: Staré Mesto - 0,61 €/1 m²

Pásma po novom

Pásmo A: Čunovo, Devín, Jarovce, Rusovce a Záhorská Bystrica - 0,46 €/1 m²

Pásmo B: Devínska Nová Ves, Lamač a Vajnory - 0,51 €/1 m²

Pásmo C: Dúbravka, Karlova Ves, Podunajské Biskupice, Rača, Trnávka a Vrakuňa - 0,51 €/1 m²

Pásmo D: Nové Mesto, Petržalka, Ružinov a Vinohrady - 0,51 €/ 1 m²

Pásmo E: Staré Mesto a Nivy - 0,62 €/1 m²

Aké budú rozdiely pri 70 m² byte?

Lamač

za 1 m²

predtým 0,45 - teraz 0,51 €

za 70 m²

predtým 31,50 - teraz 35,70 €

Vajnory

za 1 m²

predtým 0,50 - teraz 0,51 €

za 70 m²

predtým 35 - teraz 35,70 €

Vrakuňa

za 1 m²

predtým 0,51 - teraz 0,50 €

za 70 m²

predtým 35,70 - teraz 35 €

Ceny plánuju meniť aj vodári

Bratislavská vodárenska spoločnosť päť rokov nehýbala s cenami. návrh rastu cien by podľa modelu znamenal, že trojčlennej rodine mesačné náklady narastú približne o 0,80 € na člena. Spolu by teda mesačne zaplatili menej ako 2,50 €.