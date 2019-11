Dievčina schudla na hrozivých 38 kilogramov: Čo robila so zubnou pastou, je už silné kafé

Britka Chloe Frameová (20) trpela anorexiou a schudla až na neuveriteľných 38 kilogramov. Teraz prezradila, čo jej nakoniec zachránilo život.

Chloe pre britskú tlačovú agentúru South West News Service povedala, že anorexia odštartovala pred dvoma rokmi, keď sa jej rodičia rozviedli. V tom čase si myslela, že hladovanie je jedinou cestou, ako by mohla získať ich pozornosť.

"Začala som byť posadnutá jedlom a premýšľala som, či keď schudnem, upútam tým svoju rodinu. Začala som obmedzovať to, čo som jedla, dala som si len tri normálne jedlá denne, ale to mi nestačilo," hovorí.

Frameovej stravovacie návyky sa čoskoro stali ešte extrémnejšími. "Hmotnosť neklesla dostatočne rýchlo, takže som začala celý deň hladovať a potom som si dala jedno jedlo v noci, ktoré muselo mať 500 kalórií. Aj keď som si čistila zuby, použila som iba malý kúsok zubnej pasty, pretože som sa obávala, že by som pribrala na váhe,“ zverila sa Chloe, ktorej pri anorexii začali vypadávať vlasy.

Všetko zmenil dievčenský výlet do Magalufu, mesta na španielskom ostrove Malorka. Jej priatelia si rýchlo všimli, že obmedzila príjem potravy ešte viac ako obvykle, a to len aby mohla piť alkohol. "Keď sme prišli domov, moji priatelia to povedali rodičom. Vtedy som vedela, že musím urobiť zmenu. Prázdniny mi zachránili život, pretože vtedy si to moji priatelia všimli. Bola som skutočne temperamentný a šťastný človek, ktorý si vždy užíval jedlo, nikto neveril, že sa mi toto mohlo stať," nechala sa počuť.

Nakoniec vyhľadala odbornú pomoc a pomaly sa vrátila na zdravú váhu. Jej menštruačný cyklus, ktorý sa zastavil, sa nakoniec tiež obnovil. "Stále sa zdravo stravujem, ale už sa viac nebudem vážiť. Zlé myšlienky tam niekedy stále sú, ale postupne sa zlepšujú," dodala na záver.