Kňaz Róbert bojuje s ťažkým ochorením: Omše slúžim už s treťou darovanou obličkou

Zdravie až na tretí pokus! Róbert Holečka (26) z Bánoviec nad Bebravou zasvätil život kňažskému rúchu, ktoré nevyzliekol ani vtedy, keď sa mu zhoršilo zdravie, s ktorým mal problémy už od mlada.

Krátko po tom, ako prišiel na svet, mu lekári diagnostikovali chronické ochorenie obličiek a prognózy nemal vôbec priaznivé. Obličky mu zlyhali krátko po tom, ako oslávil osemnáste narodeniny. Odvtedy mladý kňaz podstúpil už tri transplantácie, no dúfa, že trápenie sa konečne skončilo.

Hoci prežil len 26 rokov, boril sa s obrovskými zdravotnými problémami. „Už pri narodení mi bolo zistené chronické ochorenie obličiek a v detstve mi jedna zlyhala,“ prezradil Róbert, pre ktorého nemali lekári priaznivé prognózy. Napriek tomu sa nevzdal, veril a bojoval. „Pri chronickom ochorení obličiek je pravdepodobné, že zlyhajú obe. To sa stalo, keď som mal osemnásť,“ povedal mladík, ktorý musel ihneď nastúpiť na hemodialýzu a trikrát týždenne absolvovať vyčerpávajúce procedúry, ktoré trvali približne 5 hodín. „Išlo o priamy zásah do tela, ktorým mi čistili krv,“ priznal statočný muž, ktorý si ani na okamih nepripúšťal, že by sa mal nepriaznivému osudu poddať. Vtedy sa ocitol prvýkrát na čakacej listine.

Na operačný stôl si napokon ľahol v roku 2011, keď mu obličku daroval otec. Vydržala mu tri roky, no potom sa celý kolobeh zopakoval v ročných intervaloch.povedal muž, ktorého neopúšťa pozitívna nálada aj vďaka viere.

Plnohodnotný život

Napriek náročným zákrokom žije Róbert plnohodnotný život a ľudí, ktorí mu zachránili život, si často pripomína počas sviatkov. „Slúžil som za nich aj sväté omše,“ prezradil kňaz, ktorého pobúrila antikampaň k darcovstvu orgánov. „Ako kňaz a pacient som mal možnosť vysvetliť postoj cirkvi k transplantácii,“ vysvetlil muž, ktorý však chápe postoj pozostalých, ktorým vadí zaobchádzanie s telami zosnulých.