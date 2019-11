Žena pri čítaní recenzie o podniku narazila na fotku, na ktorej bol jej muž: Šokujúce odhalenie!

Žena odhalila mužovu neveru skutočne bizarným spôsobom.

Tom Sietsema, kritik jedla v denníku The Washington Post, sa rozhodol dať čitateľom príležitosť položiť mu otázky prostredníctvom online chatu.

Väčšina z nich bola taká, akú by ste očakávali. Kde nájdete najlepšie rizoto vo Washingtone? Aké je dobré miesto pre druhé alebo tretie rande? A potom, medzi všetkými predvídateľnými žiadosťami o odporúčanie, bol komentár ženy, ktorá prichytila svojho manžela na záletoch vďaka jednej z nedávnych Sietsemových recenzií. O bizarnom prípade informuje portál Bestlifeonline.com.

„Tom, tvoja najnovšia recenzia je sprevádzaná obrázkom môjho manžela, ktorý stoloval s cudzou ženou! Keď bol konfrontovaný s fotografickými dôkazmi, priznal sa, že má prebiehajúci románik s inou," napísala.

Sietsema odpovedal, že dúfa, že ide o žart, no potom zdieľal komentár na Twitteri s humorným upozornením "Záletníci, dajte si pozor!“