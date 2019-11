Páni poslanci, bacha! Takto si s moratóriom poradili Španieli

Koniec prieskumom, ako ich poznáme? Ak cez Ústavný súd prejde predĺženie moratória na prieskumy z pôvodných 14 dní na 50, dôjde zrejme len k zmene miesta a spôsobu ich zverejnenia.

Myslia si to nielen šéfovia najhodnovernejších slovenských agentúr AKO a Polis, ale aj premiér Peter Pellegrini. Merania preferencií by sa pravdepodobne presunuli z bežných médií na sociálne siete, ako sú Facebook a Twitter. Po príklad takéhoto fungovania netreba chodiť ani ďaleko.

V Španielsku riešili podobnú situáciu nedávno a moratórium obišli tak, že logá strán zamenili za ikonu ovocia a namerané percentá (%) nahradila cena v eurách (€) za kilo. Posledný prieskum k dnešnému dňu pochádza od agentúry AKO a je z utorka. Nový Čas pre vás pripravil infografiku, ako by tento prieskum u nás mohol podľa vzoru Španielska vyzerať, keby sa ho snažil niekto zverejniť v čase zákazu.

Ján Baránek, riaditeľ agentúry Polis

Ján Baránek, riaditeľ agentúry Polis

Keď je moratórium a zákaz zverejňovať, tak nemôžem zverejňovať. Nebudem si hľadať nejaké cesty. O tom, či moratórium má byť, či nie, môžeme diskutovať, len tam sú možné sankcie a postihy a asi by som ani nemal kde, lebo kto by mi zverejnil prieskum, keď je moratórium. Zaregistroval som také hlasy, že sa to bude dať robiť zo zahraničia alebo cez internet.

Ale to sú také bludy, pretože Slovensko je rurálna krajina. Máme veľkú skupinu a pribúda nám stále veľa obyvateľov, ktorí sú v dôchodkovom veku, ale tesne pred, a tí sa nepohybujú na sociálnych sieťach ani na internete. Tí stále viac-menej - aj v tom hornatom Slovensku - sú odkázaní na štandardné médiá. Tieto argumenty platia hlavne pre tú mladšiu generáciu. Možno tu budú také pokusy ako v Španielsku, ale neviem si dosť dobre predstaviť, ako RTVS vysiela preferencie šalátových zemiakov a kvasenej kapusty.

Václav Hřích, výkonný riaditeľ agentúry AKO

Václav Hřích, výkonný riaditeľ agentúry AKO

Ak to moratórium vojde do platnosti - to znamená, že dovtedy nepríde k nejakému rozhodnutiu Ústavného súdu -, tak, samozrejme, dovtedy budeme hľadať spôsob, ako dodržať zákon. Ono to funguje tak, že prieskumy si pokojne médiá objednávať môžu, ale zakázané je ich publikovať. Ak si niekto nejaký prieskum zadá, tak my ho zrealizovať môžeme. Samozrejme, mu povieme, ak by náhodu nevedel, že na Slovensku platí moratórium, a potom je to na rozhodnutí konkrétneho subjektu.

Ale vidíme, čo sa stalo už aj v minulosti - existujú stránky na sociálnych sieťach a tým je to úplne jedno, že je moratórium. Vždy keď sa priblížia voľby, prichádza k reinkarnácii týchto subjektov. Ja sa skôr bojím toho, že slušné agentúry budú umlčané a tohto bude plný internet. Ja som počul už veľa verzií prieskumov. Videli sme ovocie, zvieratká aj synonymá názvov strán. A práve preto je ten zákon scestný, lebo, zdá sa, že takéto humoristické subjekty to budú aj tak riešiť na internete.