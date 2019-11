Expremiér Mečiar skončil na súde: Spor so ženou kvôli pár eurám

Opäť je v ringu! Vladimír Mečiar (78) sa súdi o necelých 100 metrov pozemku v Dolnej Porube. Kým s 539 podielnikmi sa expremiér dokázal dohodnúť, vlastníčka malého pozemku je tvrdohlavá a nechce ho predať za tú istú cenu ako ostatní.

Napriek tomu Mečiar už získal do svojho impéria viac ako 5 hektárov pôdy. Zlomí napokon aj rebelantku?

Mečiar sa o spomínané pozemky doťahoval 12 rokov a o ten posledný bojuje už štyri. „Mal som 74 rokov, keď sa to začalo, teraz mám 78 a rád by som sa dožil rozhodnutia súdu,“ prezradil bývalý premiér. Tvrdí, že podľa znaleckého posudku je cena za štvorcový meter 41 centov.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

On je však ochotný zaplatiť nespokojnej majiteľke pozemku Zuzane Ch. (62) až 70 centov.Chcem sa dohodnúť, ale za menej ako 5 € to nepredám,“ rezolútne vyhlásila žena v dôchodkovom veku s tým, že podľa jej slov sa pozemky v tejto časti predávajú aj po 15 €.

„Cenu do inzerátu si môže dať hocikto ľubovoľnú. Vy však budete musieť dokázať znaleckým posudkom, že cena je taká, ako požadujete, inak vám to súd neprizná. To, čo chcete, je jedna vec, a to, čo ste schopná preukázať, je vec druhá,“ vysvetlila jej sudkyňa.

Zuzana Ch. si tak bude musieť zadovážiť znalecký posudok. Mečiar podotkol, že nemôže zaplatiť viac, ako je znalcom stanovená cena. Obáva sa, že by musel potom doplatiť aj ostatným. „Na 5 hektároch by som musel doplatiť viac ako 200-tisíc €, čo je viac ako za pozemok v Bratislave,“ povedal rozhorčený expremiér s tým, že neustúpi. Súd bude pokračovať vo februári budúceho roku.