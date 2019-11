Hviezda Hornej Dolnej Slanina: Nafúkal za volantom! Ako herec vysvetlil promile v krvi?

Sadol si za volant posilnený alkoholom?! Herec Roman Slanina (49), ktorý je zároveň aj poslancom v Rimavskej Sobote, sa preslávil rolou stále opitého štamgasta Kokosa v markizáckom seriáli Horná Dolná.

Najnovšie to však vyzerá tak, že svojej úlohy sa zhostil aj v reálnom živote. Keď ho totiž nedávno zastavili policajti, pretože prekročil rýchlosť, namerali mu alkohol v krvi! Ako túto nepríjemnú udalosť vysvetlil samotný Slanina?!

Herca Slaninu pozná celé Slovensko ako vždy opitého Kokosa z Hornej Dolnej. Spoločne s kolegami Jurajom Šokom Tabačkom a Matejom Landlom zabávajú všetkých a práve vďaka ich opileckým situáciám je seriál taký obľúbený. Kokos však nemá problém len s policajtom v seriáli, ale aj s mužmi zákona v reálnom živote.

Pred troma týždňami ho totiž zastavila polícia, keď v centre Zvolena obiehal kamión a vo vedľajšom pruhu prekročil rýchlosť. Hliadka ho pri tom namerala a zisťovali mu aj požitie alkoholu pred jazdou, ktoré dopadlo šokujúco pozitívne. Toto tajomstvo na Slaninu vytiahol na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote primátor Jozef Šimko. „Dostal som informácie, že pán Slanina riadil motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu. Chcel som, aby informoval poslancov aj svojich voličov, či je to pravda a ako k tomu došlo,“ vysvetlil Novému Času Šimko.

Herec síce najprv o tom hovoriť nechcel, no nakoniec sa k nepríjemnej udalosti postavil čelom a vysvetlil ju. „Nebudem sa k tomu vyjadrovať, no ide o veľmi malé množstvo, ktoré súvisí s mojím zdravotným stavom a momentálne sú vykonávané procesné úkony a znalecké šetrenie. Nešlo tam vôbec o požitie alkoholu pred jazdou, ale o iné veci,“ povedal Slanina s tým, že nebol z ničoho obvinený. To, že mu bol nameraný alkohol v krvi, odôvodňuje liekmi, ktoré berie.

„Som roky liečený na poruchu pečene, prekonal som hepatitídu B a mám chronické ochorenie,“ ozrejmuje herec, ktorý si stojí za slovom, že si nesadol za volant pod vplyvom alkoholu. „Primátor Šimko to použil proti mne, lebo ide do veľkej politiky a chce rozptýliť hladinu a napáda každého pre všetko,“ dodal seriálový Kokos. Prípadom sa naďalej zaoberá polícia.

Dá sa nafúkať po liekoch ?

Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí

Je to nepravdepodobné, musel by tesne predtým požiť nejaký liek a ešte taký, ktorý je v kombinácii s alkoholom (napr. kvapky na kašeľ). A vtedy by to ešte po dobu nejakých 15 minút mohlo byť pozitívne. Ale keď sa zopakuje dychová skúška, bola by tam nula. Keď niekto má výhradu, robí sa vyšetrenie krvi. Keby bol spor, dá sa to na toxikológiu súdnemu znalcovi.