Porotkyňa ČSMT Diana Mórová: Pikantné priznanie o Prachařovi

Vyšla s farbou von! Herečka Diana Mórová (49), ktorá je porotkyňou šou Česko Slovensko má talent, bola pred pár mesiacmi spájaná s kolegom z relácie Jakubom Prachařom (36).

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Umelkyňa sa vtedy proti takýmto informáciám bránila zubami-nechtami. Teraz však vyrukovala s novým a skutočne zaujímavým priznaním.

Keď sa manželstvo Prachařovcov ocitlo v troskách, v súvislosti s ich krachujúcim vzťahom bola spomínaná aj Mórová. Agáta totiž dostala správu od anonyma, ktorý tvrdil, že Jakub a Diana mali spolu aférku. Herečka sa vtedy pre český portál extra.cz vyjadrila, že spolu nič nemali a rozumejú si len v práci. Prachař, ktorého rozvod je na spadnutie, už momentálne randí s topmodelkou Denisou Dvořákovou. Mórová však najnovšie priznala, že Jakub jej ako muž stále imponuje.

Keď bola hostkou v Show Jana Krause, moderátor ju vyzval, aby povedala, ktorý český známy muž je pre ňu predstaviteľom pekného chlapca. Diana, ktorá má zvyčajne pohotovú odpoveď na všetko, zostala spočiatku ticho a v rozpakoch sa prehrabávala vo vlasoch. Odpovedi sa snažila oblúkom vyhnúť, čo aj sama so smiechom priznala. No keďže Kraus sa nedal odbiť, napokon predsa len povolila:vysúkala napokon zo seba herečka, ktorá účinkovala s Dykom v jojkárskom seriáli v roku 2014 - a s Prachařom o tri roky neskôr.

Zmenené semifinále

Semifinále Česko Slovensko má talent bude výnimočné. V sobotňajšej časti s názvom Cesta do finále sa o možnosť poslať do finále štyroch súťažiacich podelí porota s televíznymi divákmi. „Porota dá svoju divokú kartu dvom účinkujúcim, ktorých pošle priamo do finále. Ďalší šiesti, ktorí presvedčili porotu, budú bojovať o postup prostredníctvom diváckeho SMS hlasovania. Diváci tak budú mať možnosť vybrať posledných dvoch finalistov,“ vysvetlila PR manažérka Jojky Katarína Gajdošíková.

Hlasovanie bude prebiehať od konca relácie až do 16. hodiny v nedeľu. Výsledky diváckej voľby oznámia v Novinách TV Joj za prítomnosti porotcu Jara Slávika.