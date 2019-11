Nový tréner Kližana si verí: Martin dlhodobo zanedbával veci, musíme zabrať

Dosiahol s ním najväčšie úspechy. Tenisový tréner Martin Hromec (43) už jednu dvojročnú spoluprácu s enigmatickým Martinom Kližanom (30) za sebou má.

Spolu sa im podarilo dobyť dva prestížne turnaje kategórie ATP 500.Spoločnými silami sa budú snažiť obnoviť zašlú slávu slovenskej mužskej jednotky.

? Ako došlo k opätovnej spolupráci s Kližanom?

- Maťo ma oslovil niekedy v októbri. Dokopy sme sa však dali až v polovici novembra. Dohodli sme sa na ročnej spolupráci. Budem sa snažiť cestovať s ním na väčšinu turnajov. Momentálne nie je v dobrej pozícii, preto potrebuje podporu. V rebríčku je na 142. mieste. Navyše, v prvej polovici roka obhajuje veľa bodov. Bude to mať preto zo začiatku veľmi ťažké.

? Trúfate si znova na túto výzvu? Martin je veľmi špecifická povaha...

- Jasné, už som s ním dva roky predtým pracoval. Pre mňa to nie je nová situácia. Viem presne, čo má robiť a ako má trénovať. Pod mojím vedením dosiahol najväčšie úspechy, vyhral dva päťstovkové turnaje – Rotterdam a Hamburg. Neskôr však prišli dve vážne zranenia, čo našu spoluprácu dosť výrazne zbrzdilo. To bol veľký problém.

? V akom rozpoložení sa Martin momentálne nachádza? Iba nedávno otvorene rozprával o konci a nechuti k tenisu...

- Keby nemal motiváciu, tak by to asi už ukončil a k našej spolupráci by vôbec nedošlo. Momentálne má denný trojfázový tréning, takže zrejme hľadá cestu, ako sa vrátiť. Z fyzickej stránky musí nabrať hlavne kondičku. V poslednom čase veci dosť zanedbával. To je pre nás priorita. Tenis hrať stále vie. Pokiaľ si sám uprace veci a neprídu vážne komplikácie, tak sa to ukáže aj na kurte a dostavia sa aj pekné výsledky. Sú veci, o ktorých ľudia nevedia, lebo do toho nevidia. Ale keď má človek jasno v prioritách, tak to potom ide hladšie.

? Cesta späť bude teda od začiatku veľmi tŕnistá. Máte nejakú špeciálnu taktiku, ako Maťa znova nakopnúť v prípade, že by došlo ku kríze hneď na začiatku?

- Veľa vecí sme si povedali hneď priamo. Ja nebudem nikdy chodiť okolo horúcej kaše, vždy mu poviem veci tak, ako sú. Dnes ešte nikto netuší, čo sa bude diať. Nestačí len hrať dobre tenis, aj hlava musí byť na správnom mieste. Človek musí úspechu podriadiť aj veľa iných vecí. V súčasnosti musíme hlavne dokončiť prípravu, keďže Maťo dlhodobo nepracoval. Len čas ukáže, či sme veci robili správne.

? Zdá sa, že ste jeden z mála ľudí, čo si vie s Maťom v pohode poradiť...

- Áno, nemám s ním žiadny problém. Keď sa mu niečo nepáči, vždy mu zdôvodním, prečo je to tak, a nie inak. Väčšinou tie veci dokáže prijať, pretože majú hlavu aj pätu. Zároveň mu dávam priestor, aby si aj on povedal svoje. A keď vidím, že je niečo hlúposť, tak sa to snažím adekvátne vykomunikovať. Vyjadrovať sa k jeho vzťahom s inými trénermi sa nebudem. Ani ma to nezaujíma.

Martin Kližan (30)

142. v rebríčku ATP

Prémie: 4,82 mil. eur

Najväčší úspech pod Hromcom:

Dva tituly ATP 500 (Rotterdam a Hamburg)

Najväčší úspech pod Hrbatým:

Titul ATP 250 v Kitzbüheli