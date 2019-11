Pussycat Dolls opakujú po Spice Girls: Návrat po 10 rokoch

Chcú sa vrátiť na pódium! Dievčenská skupina Pussycat Dolls ohlásila comeback po desiatich rokoch od rozpadu. Inšpirovali sa speváčkami zo Spice Girls, ktoré tento rok po dlhom odlúčení odohrali úspešné turné.

Skupina Pussycat Dolls vznikla v roku 1995 a na hudobnej scéne pôsobila 15 rokov. Počas nich nahrali dievčatá viacero hitov, ktoré kraľovali rebríčkom po celom svete. V roku 2010 však oznámili, že končia, pretože sa chcú venovať sólovej kariére. Líderke Nicole Scherzinger (41) sa darilo, no ostatným členkám až tak nie.

Teraz zrejme pochopili, že spolu môžu zarobiť oveľa viac. Tak, ako sa to podarilo dievčatám zo Spice Girls. Tie odohrali na jar tohto roku úspešné turné a budúci rok by chceli vydať aj novú pesničku. „Je úžasné, že sa všetky okrem Victorie vrátili na pódium a užili si,“ povedala Ashley, jedna z členiek. Pussycat Dolls sa už tento víkend predvedú v anglickej šou X Factor a v apríli by mali odštartovať turné po Británii a Írsku. Na pódium sa vrátia len v päťčlennej zostave. Šiesta členka Melody (35) sa nechce vrátiť.

Hudobná skupina

Členky: Kimberly Wyatt (37), Jessica Sutta (37), Nicole Scherzinger (41), Ashley Roberts (38), Carmit Bachar (45), Melody Thornton (35)

Vznikla v 1995 ako čisto tanečná skupina. Od 2003 sa venovali aj spevu.

V roku 2010 ohlásili koniec a každá sa venovala sólovej kariére.

V apríli 2020 majú odštartovať turné po Británii a Írsku po desiatich rokoch.