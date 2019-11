Hološko sledoval zápas bývalých tímov: V múzeu má svoju hviezdu slávy

Najväčšie turecké mesto mu prirástlo k srdcu! Filip Hološko (35) bol sedem sezón hráčom Besiktasu Istanbul, v ktorom dosiahol najväčšie úspechy kariéry.

Nie div, že sa do mesta na dvoch kontinentoch rád vracia. Po vzájomnom dueli na Tehelnom poli si nedal ujsť ani včerajšiu odvetu Európskej ligy svojich dvoch bývalých zamestnávateľov Besiktasu a Slovana (Besiktas vyhral 2:1).

Do Istanbulu priletel s partiou kamarátov vrátane bývalého spoluhráča z reprezentácie i zo Slovana Roba Vitteka.

„Prišiel som so známymi najmä pre futbal. Istanbul je môj druhý domov. Dobre sa tu cítim a rád využijem každú príležitosť, keď sem môžem prísť. Zažil som tu najkrajšie obdobie mojej profesionálnej dráhy,“ povedal v dejisku zápasu bývalý útočník Novému Času. Manželku i dve dcéry, ktoré sa narodili v Turecku, nechal v Prahe.

„Mal som v Istanbule dom, ale predal som ho. Keď sem teraz prídem, bývam v hoteli.“ Stále má veľa priateľov i bývalých spoluhráčov, ktorí ho pri Bospore vždy radi uvítajú. „Aj momentálne ochotne všetko povybavovali, aby sme sa tu cítili dobre. Naposledy som tu bol v auguste na finále európskeho Superpohára Liverpool - Chelsea. Besiktas som videl naživo vlani koncom roka. Hral proti Trabzonsporu, za ktorý nenastúpil Juraj Kucka, ale po zápase sme sa stretli a podebatovali si.“

Nový moderný štadión Vodafone Park dokončili pred tromi rokmi za 110 miliónov eur. Súčasťou arény, v ktorej namerali najväčšiu intenzitu hluku na svete, sa nachádza aj klubové múzeum. A Turci v ňom nezabudli na piešťanského rodáka, ktorý získal s „Čiernymi orlami“ double v sezóne 2008/2009. „Ešte som v tom múzeu nebol,“ priznal s úsmevom Hološko. „Mal by tam však byť môj dres, v ktorom som strelil historicky posledný gól na starom štadióne Inönü.“ Nemýli sa, je tam. Rovnako aj „hollywoodska“ hviezda na zemi, ktorá pripomína časy jeho slávy v tureckom klube.

V Bratislave sa prišiel pozrieť na tréning Besiktasu. Hoci hral aj za Slovan, predsa len väčšie sympatie má ku klubu z krajiny polmesiaca. „Napriek tomu by som želal belasým, aby postúpili zo skupiny. Za to, čo predvádzajú v tejto sezóne, by si to zaslúžili,“ dodal Hološko.

Filip Hološko

Post: útočník

Výška: 185 cm

Kariéra: Trenčín, Liberec, Manisaspor, Besiktas Istanbul, Istanbul BB, Rizespor, FC Sydney, Slovan, Slovácko

Reprezentácia SR: 65 zápasov/8 gólov

Úspechy: majster Turecka (2008 - 2009), víťaz Tureckého pohára (2008 - 2009, 2010 - 2011), majster Austrálie (2016 - 2017).