Mladej predavačke Renate strelil lupič do tváre: Hrozné podozrenie, kto sa skrýval pod maskou

Renata Ranyelle Almeida (23) bola za pokladňou v obchode s oblečením v meste Sao Miguel v Brazílii.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V tom do predajne vtrhol maskovaný muž v helme. Najprv zvyšné prítomné ženy poslal do skladu, potom od predavačky Renaty vyžadoval vydanie peňazí z pokladne. Vystrašená mladá žena ho poslúchla, no napriek tomu, keď zdvíhala peniaze na pult, jej maskovaný útočník strelil do tváre. Následne muž urýchlene miesto činu opustil na motorke, pričom si nezobral žiadne peniaze.

Renata po postrelení bojuje o život v nemocnici. Streľbu rovno do tváre akoby zázrakom prežila, no je vo vážnom stave. Podozrivým z činu je jej expriateľ. Ten to počas vyšetrovania vehementne popiera. No ako ukazuje kamerový záznam z obchodu, vyzerá to, že “lupičovi” o peňažný úlovok vôbec nešlo, ale cieľom mala byť vražda Renaty.

Rodina mladej predavačky je podľa portálu Daily Mail o jeho vine presvedčená. ,,Ako je z kamerového záznamu jasné, mladá žena nijak zle nereagovala, napriek tomu do nej útočník strelil. Preto si ľudia myslia, že cieľom bola v skutočnosti jej vražda,” povedal Cristiano Gouveia z polície.