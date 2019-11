Nick Jonas na prvé výročie svadby nezabudne: Manželka mu prichystala prekvapenie priamo do postele

Priyanka Chopra prichystala na prvé výročie jej manželovi Nickovi Jonasovi prekvapenie priamo do postele. Zobudila ho a položila na neho nový prírastok do rodiny. Psík sa volá Gino a Nick sa priznal, že sa od rána nevedel prestať usmievať a že je to ten najkrajší darček. Gino už má na Instagrame aj vlastný profil.